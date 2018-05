Litvínov (Mostecko) - Trenér Milan Razým se v příští sezoně po necelých čtyřech letech vrátí na extraligovou střídačku. Kouč, pod jehož vedením získala Plzeň v roce 2013 mistrovský titul, vyměnil po třech letech prvoligovou Slavii za Litvínov. Na severu Čech chce pomoci klubu opustit spodní vody tabulky a vyvarovat se bojů v baráži, kterou Verva hrála dvakrát za poslední tři roky.

"Když jsem od Jirky (Šlégra) dostal nabídku vrátit do extraligy jako hlavní trenér, tak jsem neváhal. Obzvlášť v tak hokejovém městě, jako je Litvínov, kde vyrostla řada vynikajících hráčů. Pro mě je to čest i výzva," řekl Razým, který věří, že Severočeši budou v příští sezoně výrazně úspěšnější než letos.

"Chceme se vyhnout tomu, abychom se zachraňovali. Poslední čtyři sezony tady byly nahoru dolů, takže hráčský potenciál tady určitě je," uvedl šestapadesátiletý kouč.

Zlepšení výsledků by vedle přítomnosti bývalých vynikajících hráčů Jiřího Šlégra nebo Josefa Beránka v čele klubu měly zaručit i návraty Jakuba Petružálka či Jaroslava Januse. "Znamená to, že se tady hokej dělá dobře. Jinak by se sem kluci nevraceli. Věřím, že vrátíme Litvínov do pozic, kde by měl být. Do play off," podotkl.

Razým doposud spojil trenérskou kariéru jen s Plzní a se Slavií. Kluby příliš neměnil ani jako hráč. Nastupoval za Plzeň, rok byl na vojně v Jihlavě a sezonu poté odehrál i v Litvínově. "Byla to výměna s Vláďou Kýhosem," zavzpomínal na sezonu 1986/87. "Když jsem sem přicházel, byla tady zvučná jména. Nabitý tým pod vedením Ivana Hlinky. Dávali si nejvyšší ambice, dodnes jsem nepochopil, proč se nám ta sezona nevydařila," přiznal Razým. Extraligový ročník se tehdy nepovedl Litvínovu ani Plzni.

I díky tomu ale Razým Litvínov trochu zná. Specifické podmínky na severu Čech se totiž výrazně nezměnily. "Nebudeme si dávat nějaké vysoké cíle. Budeme se soustředit, abychom odvedli výbornou práci. Výsledky zaručit nemůžeme, ale budeme pracovat na sto procent a uděláme všechno pro to, aby výsledky byly a dělali jsme radost sobě i fanouškům," nastínil Razým.

Litvínovští se v minulosti prezentovali ofenzivním hokejem, na což by Razým se svými spolupracovníky rád navázal. "Trenér může mít vizi, ale musí také respektovat, jakou má mužstvo tvář a jaké má hráče. Litvínov se v minulosti prezentoval útočným hokejem, kdy dával hodně branek i jich dost dostával. V posledních letech jich ale dává málo. Věřím, že se to zlepší a potvrdí se, že tady jsou schopní útočníci. Bez gólů není vítězství, není radost," uvedl Razým.

Pochvaloval si, že v týmu pokračují starší hráči v čele s Viktorem Hüblem. "Nechceme se vydat cestou hrát na 1:0. To není záživné pro nikoho," řekl.

Severočeši dnes oficiálně zahájili letní přípravu na nový ročník extraligy. Razým věří, že jej v Litvínově čeká několik úspěšných let. "Nejsem přelétavý pták. Jsem rád, když někde najdu druhý domov a tam zakotvím. Doufám, že to tady bude na delší dobu. Budu ale radši, když místo slov za nás budou mluvit činy," dodal.