Jablonec nad Nisou - Razie v kancelářích jabloneckého fotbalového klubu důležitý sobotní ligový zápas s Plzní neovlivní, řekl dnes novinářům mluvčí klubu Štěpán Hanuš. Policie od rána zasahuje v souvislosti s dotacemi ministerstva školství také v FK Jablonec, který do loňska patřil zadrženému předsedovi fotbalové asociace Miroslavu Peltovi a kde má stále minoritní podíl.

"O důvodech můžeme jen spekulovat, čekáme na bližší informace. Podle našich informací se ale vyšetřování netýká našeho klubu," řekl Hanuš.

Policie podle něj zapečetila několik kanceláří, nikdo do nich nesmí a policisté před nimi stále hlídkují. Kolem stadionu byl však dopoledne klid a policejnímu zásahu nic nenasvědčovalo. "Co mám informace, tak vyslýchán nikdo nebyl. Zda si něco odvezli, nevím," dodal mluvčí klubu.

Policie prohledává kanceláře v Jablonci a v sídle FAČR v souvislosti s dotacemi ministerstva školství. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že tři lidé a jedna firma byli obviněni ze zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení při správě cizího majetku. Policisté jsou také v sídle ministerstva školství v pražské Karmelitské ulici.

Jablonecký klub se chystá na sobotní zápas s Plzní, která na dálku bojuje se Slavií o mistrovský titul. Oba kluby mají čtyři kola před koncem shodně 59 bodů poté, co právě Jablonec v neděli remizoval na Slavii 1:1.

Fotbalisté pokračují v přípravě na zápas bez ohledu na vyšetřování, řekl ČTK kapitán Tomáš Hübschman. "Dozvěděli jsme se to ráno hlavně z novin. Připravujeme se normálně na Plzeň a neřešíme to, co se děje. Nevíme o tom nic, takže není ani co řešit. Děláme svoji práci a tohle je mimo naši práci," uvedl Hübschman.