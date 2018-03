Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath před Krajským soudem zahájil svojí závěrečnou řeč v korupční kauze, která se týká ovlivňování krajských zakázek. Vinu odmítl. Tvrdil, že cílem jeho trestního stíhání bylo, aby vláda přišla o hlasitého kritika a aby sociální demokracie dostala úder. Zopakoval také, že pro jeho odsouzení nejsou důkazy, a že žádné úplatky nepřijímal. Pokud odposlechy pořízené policií zachytily debatu o penězích, šlo podle Ratha o peníze pro ČSSD. V závěrečné řeči bude pokračovat v úterý. Až skončí, soud oznámí termín, kdy v kauze vynese nový verdikt.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.

Rathovu závěrečnou řečí opakovaný proces vrcholí. Bývalý významný politik dnes před soudem mluvil zhruba pět hodin. Svojí řeč přednáší většinou spatra. V úvodní části projevu zkritizoval práci soudu, který ho už jednou potrestal.

Míní, že soud podle něj nehodnotí důkazy, které předložili obžalovaní. Uvedl také, že nikomu nevznikla žádná škoda a žádná ze zakázek nebyla předražená. V proslovu také zpochybnil odposlechy pořízené policií, které podle něj nedokládají vinu a nedokazují ani úplatky. Rath tvrdí, že obžaloba z odposlechů pouze dovodila, co se mohlo stát, ale neprokázala, jestli se to skutečně stalo. Pokud odposlechy zachytily něco o penězích, tak tyto peníze nepatřily mě, ale sociální demokracii, řekl Rath.

Bývalý politik, který nyní pracuje jako lékař v domovské Hostivici, dlouhodobě tvrdí, že by jeho kauza mohla souviset s financováním ČSSD. Podle Ratha současný šéf sociální demokracie Jan Hamáček tehdy sháněl pro ČSSD peníze na volby a po Rathovi a jeho spoluobžalovaných manželech Kateřině a Petru Kottových žádal pomoc. Hamáček to již dříve odmítl.

V jeho závěrečné řeči padají často i další jména vrcholných politiků a dalších představitelů země. Rath je přesvědčen, že politika je za jeho trestím stíháním a soud čelí politickému nátlaku, aby byl odsouzen. Tlak na soud podle Ratha vytváří prezident Miloš Zeman, který ho v minulosti označil za zloděje. Jmenoval také ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který podal úspěšnou stížnost proti zrušenému odsuzujícímu rozsudku. Rath se pustil také do bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (dříve ODS, nyní TOP 09), o kterém je přesvědčen, že na něj kauzu s "ušil" s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) zase Rath označil za absolutního vítěze jeho kauzy, jelikož jí využil v boji proti ČSSD.

O vině obžalovaných je naopak přesvědčen státní zástupce Petr Jirát, podle kterého by měl jít Rath za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. Podle něho by měl Rathovi propadnout veškerý majetek.

Stejný trest Jirát navrhl manželům Kottovým, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. V případu figuruje dalších osm obžalovaných z řad organizátorů tendrů, manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.