Praha - Výslechem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha by dnes měl soud pokračovat v projednávání jeho žaloby na stát. Rath požaduje 30.000 korun za to, že byl k soudu kvůli údajné korupci podle svých slov "vlečen v poutech". Exhejtman měl před soudem vypovídat již v březnu. Tehdy se však nedostavil, protože mu nebylo doručeno předvolání. Není vyloučeno, že po jeho dnešní výpovědi by soud mohl o žalobě rozhodnout.

Rath původně požadoval i 60.000 korun za náklady, které mu údajně vznikly v souvislosti s nezákonnou vazbou. Tuto část žaloby loni v říjnu pravomocně zamítl pražský městský soud. Požadavek za vedení v poutech však tehdy městský soud vrátil k obvodnímu soudu zpět. Ministerstvo v minulosti Rathovi přiznalo 19.000 korun, Rath v žalobě trvá na proplacení zbytku.

Policie zadržela Ratha v květnu 2012 a soud ho poslal do vazby, odkud byl propuštěn v listopadu 2013. Ústavní soud v lednu 2014 vydal nález, že Rath byl ve vazbě nejméně od června 2013 protiprávně.

Soud uznal Ratha v červenci 2015 vinným z přijímání úplatků a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Odvolací senát pražského vrchního soudu však rozsudek o rok později zrušil kvůli použitým odposlechům. Krajský soud se tak musel trestní kauzou znovu zabývat. Rozsudek by měl soud vynést 27. června.