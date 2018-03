Praha - Před Krajským soudem v Praze dnes budou šestým dnem pokračovat závěrečné řeči v případu kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. V proslovu bude pokračovat Rath, který v pondělí vinu v kauze opět odmítl. Tvrdil, že cílem jeho trestního stíhání bylo, aby vláda přišla o hlasitého kritika a aby sociální demokracie dostala úder. Zopakoval také, že pro jeho odsouzení nejsou důkazy a že žádné úplatky nepřijímal. Tento týden je jednání naplánované do čtvrtka, další čtyři dny je pak soud nařízen v dubnu.

O vině obžalovaných je naopak přesvědčen státní zástupce Petr Jirát, podle kterého by měl jít Rath za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. Navrhuje také, aby bývalému politikovi propadnul veškerý majetek.

Stejný trest navrhl Kateřině Kottové a jejímu manželu Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. V případu figuruje dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.