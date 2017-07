Praha - Rapper Marpo, známý také jako bubeník kapely Chinaski, připravuje koncert v pražské 02 areně, na němž představí nové album Dead Man Walking. Hudebník vlastním jménem Ota Petřina ČTK řekl, že na show chystanou na příští rok společně se skupinou muzikantů v projektu nazvaném TroubleGang prodal 4500 vstupenek z dvanáctitisícové kapacity haly.

Marpo s TroubleGangem loni v Praze vyprodali Malou sportovní halu na Výstavišti a Forum Karlín. Letos v květnu vystoupili na velkých Majálesech. Na květnové vystoupení v příštím roce v O2 areně konané u příležitosti vydání nového alba Dead Man Walking připravují fanoušci TroubleGangu pochod Prahou s účastí až několika tisíc lidí. Po skončení koncertu je naplánována afterparty v O2 areně, která potrvá do ranních hodin.

"O2 arenu jsme si pronajali až do rána, měli bychom se toho zúčastnit i my. Tentokrát nebudou žádné V.I.P. vstupenky, chceme být po koncertě mezi lidmi. Pochod si fanoušci organizují sami. Do Fora Karlín takhle společně dorazilo 2000 lidí, teď se jich na pochod chystá prý až 4000," řekl ČTK Marpo.

Album Dead Man Walking vzniká v anglických a amerických studiích a jeho vydání je plánováno na únor 2018. První singl z alba spolu s videoklipem představil Marpo 19. května. "Desku mám z poloviny hotovou a zní úplně jinak než cokoliv, co jsem doposud dělal. Tím, jak mám celou kapelu, tak tíhneme ke kytarám, je to takové fúze rapu, country, rocku a metalu. Myslím, že to bude zatím nejlepší deska, jakou jsme kdy udělal. Táta by z ní měl asi radost," dodal syn předloni zesnulého Oty Petřiny, který byl skladatelem a kytaristou spolupracujícím s Petrou Janů, Václavem Neckářem a dalšími hudebníky a zpěváky.

Prvními experimentátory s hip hopem v Česku byla hudební dvojice Manželé v 80. letech, která undergroudovým hitem Jižák poprvé představila tuzemskému publiku způsob zpěvu nazývaný rap, který je základní součástí hiphopové muziky.