New York - Tenisová světová jedenáctka Milos Raonic se kvůli zraněnému zápěstí nezúčastní US Open. Šestadvacetiletý Kanaďan na instagramu uvedl, že se podrobil zákroku, při němž mu byla z ruky odstraněna problémová část kosti. Poslední grandslam sezony startuje v New Yorku v pondělí.

"Udělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych zrehabilitoval včas do US Open. Nemám ale jinou možnost, než se odhlásit. Chovám k tomuto turnaji a svým kolegům příliš velký respekt na to, abych zabíral místo v pavouku, když vím, že kvůli zranění nemůžu hrát naplno," uvedl Raonic.

Loňský finalista Wimbledonu před dvěma týdny v Montrealu prohrál hned svůj první zápas a následně se odhlásil z dalšího turnaje Masters v Cincinnati. Rodák z černohorské Podgorice předpokládá, že se letos na ATP Tour vrátí, a nebude tak následovat další elitní hráče Novaka Djokoviče, Stana Wawrinku či Keie Nišikoriho, kteří předčasně kvůli zranění ukončili sezonu.

Za měsíc by měl Raonic být jednou z hvězd premiérového ročníku Laver Cupu v Praze.