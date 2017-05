Švédský hokejista týmu New York Rangers Oscar Lindberg překonává Craiga Andersona v brance týmu Ottawa Senators.Vlevo přihlíží pbránce kanadského klubu Chris Wideman, vzadu akci sleduje Lindbergův spoluhráč Michael Grabner.

Švédský hokejista týmu New York Rangers Oscar Lindberg překonává Craiga Andersona v brance týmu Ottawa Senators.Vlevo přihlíží pbránce kanadského klubu Chris Wideman, vzadu akci sleduje Lindbergův spoluhráč Michael Grabner. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejisté New Yorku Rangers porazili v utkání druhého kola play off NHL na svém ledě Ottawu 4:1 a vyrovnali stav série, v níž prozatím vítězí jen domácí týmy, na 2:2. Hrdinou zápasu se stal švédský útočník Oscar Lindberg, který v prostřední třetině zvýšil vedení Rangers z 1:0 na 3:0.

Úvodní gól utkání vstřelil v 15. minutě Nick Holden, který se po přihrávce Kevina Hayese ocitl za obranou Ottawy a šikovným manévrem oklamal brankáře Craiga Andersona. Ve druhé části se Lindberg nejdříve prosadil v úniku dvou hráčů na osamoceného gólmana Senators a poté zamířil přesně z levého kruhu.

"Když se podíváte na týmy, které vyhrály Stanleyův pohár, tak základem jejich úspěchu bylo, že si každý hráč plnil svou roli a všechny čtyři řady k tomu nějak přispěly. Někdo v útoku, jiný v oslabení, další tvrdou hrou. Je několik možných způsobů, jak týmu pomoct. A je velmi příjemné, že naše lajna je v poslední době schopna podpořit tým góly," prohlásil útočník Tanner Glass, který si připsal asistenci u obou Lindbergových branek.

Ottawa do závěrečné třetiny nastoupila bez Andersona i bez elitního beka Erika Karlssona. Kapitán týmu v play off hraje s vlasovou zlomeninou nohy a jeho zdravotní stav zjevně zhoršila kolize s J.T. Millerem a Chrisem Kreiderem, který z dorážky přidal čtvrtý gól. "Cítili jsme, že bude lepší ho stáhnout. Nechtěli jsme více riskovat. Další utkání by mohl zase hrát," uvedl kouč Ottawy Guy Boucher.

O čisté konto připravil Henrika Lundqvista střelou pod horní tyč Kyle Turris. Švédský brankář po šesti gólech v druhém utkání série inkasoval v domácích duelech jen dvakrát a celkově kryl 48 z 50 střel. Vydatně mu pomohla i obrana, protože v prvním zápase se daly gólové šance Ottawy spočítat na prstech jedné ruky a také ve druhém byli hosté víceméně neškodní.

"Líbí se mi, nevyhráváme díky výkonu jednoho muže. Všechny čtyři formace dělají všechno správně a přesně tohle je v této fázi sezony potřeba," vyzdvihl Lundqvist týmový výkon. Zkušený brankář si připsal 61. výhru v play off a v historickém pořadí vyrovnal v této statistice třináctého Toma Barrassa.

Jedenáct sekund po gólu Ottawy se rozpoutala první bitka a v posledních šesti a půl minutách, v níž rozhodčí rozdali 74 trestných minut, se strhlo ještě několik potyček. Jako předzvěst, že série, která pokračuje v sobotu v Ottawě, bude ještě pořádnou bitvou. "Musíme se ze svých chyb poučit a jít dál. Dnes ale před nimi smekám. Mají výborný tým a hráče, přehráli nás," přiznal Anderson, který chytil 17 z 20 střel.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

NY Rangers - Ottawa 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 23. a 36. Lindberg, 15. Holden, 51. Kreider - 54. Turris. Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lindberg, 2. Glass, 3. Grabner (všichni NY Rangers). Stav série: 2:2.