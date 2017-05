Český útočník týmu St. Louis Blues Vladimír Sobotka (vlevo) a obránce týmu Nashville Predators Yannick Weber bojují o puk v utkání play off zámořské NHL.

Český útočník týmu St. Louis Blues Vladimír Sobotka (vlevo) a obránce týmu Nashville Predators Yannick Weber bojují o puk v utkání play off zámořské NHL. ČTK/AP/Mark Humphrey

New York - Hokejisté New Yorku Rangers porazili ve třetím utkání 2. kola play off NHL Ottawu 4:1 a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Další krok k postupu udělal Nashville, jenž zvítězil i v druhém domácím duelu nad St. Louis 2:1 a v sérii vede už 3:1.

Rangers k úspěchu nasměroval povedený výkon v první třetině, v níž jednoznačně dominovali a přestříleli Senators v poměru 15:5. Převahu zužitkovali dvěma góly. "Od začátku byli domácí mnohem hladovější a my jsme je pak už nedokázali zastavit," řekl obránce poražených Dion Phaneuf. "Zápas jsme prohráli v první třetině. Soupeř byl lépe připravený, lačnější po vítězství a my jsme se mu nedokázali vyrovnat. To je celé," konstatoval trenér Guy Boucher.

Skóre otevřel v 6. minutě střelou z mezikruží Mats Zuccarello. Na 2:0 zvýšil ve 14. minutě Michael Grabner, který využil chybu brankáře Craiga Andersona. Gólman Ottawy se nerozvážně vydal pro puk za branku, tam se ho však zmocnil rakouský útočník a pohodlně zasunul do prázdné klece.

V předchozím zápase se Ottawa dokázala s dvoubrankovým mankem vypořádat a otočila skóre z 3:5 na 6:5 v prodloužení. Tentokrát však Rangers žádný obrat nepřipustili a ve druhé třetině ještě náskok navýšili až na 4:0. Ve 33. minutě zakončil rychlý protiútok dva na jednoho Rick Nash a po skvělé akci J. T. Millera přidal čtvrtý gól Oscar Lindberg.

Ještě před druhou přestávkou se sice na druhé straně trefil hrdina minulého utkání Jean Gabriel Pageau, byl to ale jen čestný úspěch kanadského celku. Ve třetí třetině už Henrik Lundqvist neinkasoval a bezpečně dovedl domácí k vítězství.

"Pomohlo nám, že po druhém utkání byl o jeden den volna navíc. V minulé sérii proti Montrealu jsme prohráli vyrovnaný druhý zápas a pak jsme doma nezvládli třetí utkání. Teď jsme ale měli o něco více času na to dát se dohromady a prospělo nám to," řekl útočník Rangers Derek Stepan.

"Nabrali jsme nové síly, jak fyzické, tak psychické," uvedl trenér Alain Vigneault. "V Ottawě jsme nehráli špatně a myslím, že jsme si zasloužili aspoň jednou vyhrát. Ale nestalo se, a tak jsme se dnes nutně potřebovali zvednout. V pondělí jsme dobře potrénovali, řekli si, co musíme pro úspěch udělat a dnes jsme to na ledě udělali," pochválil Vigneault své mužstvo.

V Nashvillu čekali fanoušci na góly až do třetí dvacetiminutovky. Ve 46. minutě otevřel skóre v přesilové hře Ryan Ellis, když hosté včetně Vladimíra Sobotky nedokázali po závaru před brankou dostat puk do bezpečí a domácí obránce jej poslal do sítě. Ellis skóroval ve třetím utkání za sebou a bodoval dokonce posedmé v řadě.

O osm minut později zvýšil na 2:0 z nenápadné akce James Neal. V útočném pásmu zblokoval rozehrávku soupeře a pak překvapil brankáře Jakea Allena střelou švihem z otočky nad vyrážečku. Naději pro St. Louis vykřesal v 57. minutě tvrdou ranou obránce Joel Edmundson, když před brankou dobře clonil Sobotka, vyrovnat už ale Blues nedokázali.

Predators, v jejichž brance opět zářil Pekka Rinne, jenž zneškodnil 32 z 33 střel, zatím vyhráli na vlastním ledě všechny čtyři zápasy. Už jen jediné vítězství je dělí od toho, aby poprvé postoupili do semifinále Stanley Cupu. Poslední krok mohou udělat v pátek v St. Louis.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

New York Rangers - Ottawa 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky: 6. Zuccarello, 14. Grabner, 33. Nash, 39. Lindberg - 39. Pageau. Střely na branku: 30:27. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Lundqvist, 3. Zibanejad (všichni Rangers). Stav série: 1:2.

Západní konference - 4. zápas:

Nashville - St. Louis 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 46. Ellis, 54. Neal - 57. Edmundson. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.273. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Rinne, 3. Neal (všichni Nashville). Stav série: 3:1.