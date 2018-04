Praha - Tři závody v jednom připravili klatovští pořadatelé druhého dílu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích na příští týden na Plzeňsku a jihu Čech. Vedle 53. ročníku Rallye Šumava Klatovy se zde uskuteční i 27. ročník Historic Vltava rallye a 4. ročník exhibiční Rallye Šumava Legend. V pátek a v sobotu by se na tratích mělo představit 183 posádek.

"Obě rallye, Šumava i Vltava, patří mezi největší klenoty v náramku českých soutěžích. Jsem rád, že po menším propadu v minulosti se v posledních letech opět zvedly a letos pořadatelé hlásí výbornou účast," uvedl viceprezident Autoklubu České republiky pro automobilový sport Stanislav Kafka na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Čeká nás již 53. ročník Šumavy, což nás zavazuje k tomu, abychom ji posouvali dále a udrželi se na špici. I já jsem rád, že po letech, kdy jsme jednou měli přihlášeno 39 posádek, jich je teď téměř 90. Ukazuje to, že jdeme dobrou cestou," řekl ředitel soutěží Jiří Valenta.

V hlavním závodě programu - Rallye Šumava Klatovy - se představí kompletní domácí špička v čele s úřadujícím šampionem a továrním jezdcem Škody Janem Kopecký. Jeho velkým sokem by měl být Rus Alexej Lukjaňuk, který doposud v Česku startoval jen na zlínské Barum rallye, jež je součástí mistrovství Evropy.

"Lukjaňuk je taková třešnička na dortu. Doufám, že předvede show. Je super, že jede se stejným autem jako my, tak se budeme moct porovnat a uvidíme, jak daleko nebo blízko od něj budeme," uvedl třetí muž loňského českého šampionátu Jan Černý, který letos nově startuje stejně jako ruský pilot s vozem Ford Fiesta R5. "Závodit s ním ale bude hodně těžké, je opravdu rychlý," podotkl.

Pořadatelé pro jezdce připravili již tradiční tratě. Tradičně se musí vyhnout Chráněné krajinné oblasti Šumava, v programu však nechybí oblíbený klatovský okruh, jenž se však tentokrát pojede dvakrát a nově bude erzeta vedena jako polookruhová.

"Je to jedno z nejatraktivnějších míst rallye, proto jsme se rozhodli, že zde pojedeme i večer v nočních hodinách a za tmy," uvedl Valenta. Pevný start a cíl se pořadatelé rozhodli stanovit právě s ohledem, že se bude jezdit i v noci. "Za tmy by se totiž těžko hlídaly počty kol i měření časů by bylo složitější," vysvětlil ředitel soutěže.