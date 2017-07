Praha - První místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan nebude na případné lidovecké kandidátce doplněné zástupci STAN ve středních Čechách. O mandát poslance by ale usiloval, pokud by hnutí kandidovalo samostatně. Záležet bude na tom, jak rozhodne příští týden celostátní výbor STAN, řekl dnes Rakušan ČTK.

Kolínský starosta a hejtmančin náměstek Rakušan měl být ve středních Čechách lídrem společné kandidátky STAN a KDU-ČSL za situace, kdy obě uskupení chtěla jít do voleb jako volební koalice. Širší vedení KDU-ČSL ale v úterý vyzvalo STAN, aby jejich zástupci místo vytvoření koalice vstoupili na kandidátky Lidovců. Tím by se snížil volební práh z deseti na pět procent. Hnutí STAN má rozhodnout o návrhu KDU-ČSL příští týden.

"Kdyby nám celostátní výbor schválil, že půjdeme na kandidátky lidovců, tak já rozhodně nebudu lídrem takové kandidátky," uvedl dnes Rakušan a upřesnil, že by na takové kandidátce nebyl vůbec. Učinil by tak přesto, že by se tím vzdal podle něj téměř jistého mandátu poslance. Jiná věc by podle Rakušana nastala, kdyby se STAN rozhodli kandidovat samostatně. V takovém případě by se ucházel o post lídra. "Muselo by ale znovu dojít k hlasování, potvrzení středočeským sněmem," dodal.

V průzkumech zveřejněných od počátku července se koalice Lidovců a STAN pohybovala mezi 7,5 a devíti procenty. Podle volebního zákona koalice dvou stran musí pro vstup do Sněmovny získat nejméně deset procent hlasů. Pro jednu stranu je volební práh pětiprocentní. Pokud by strana přizvala na své kandidátky zástupce jiného uskupení, jak spolupracuje například ODS se Stranou soukromníků nebo v minulosti spolupracovala TOP 09 se STAN, rovněž stačí překonat jen pětiprocentní hranici.

Rakušan už také oznámil, že by v komunálních volbách v roce 2018 v Kolíně rád znovu vedl kandidátku Změny pro Kolín. "Chceme opět vyhrát a uspět v té sestavě, ve které jsme. Myslíme si, že výsledky hovoří tak, že by to snad mělo voliče oslovit a neměl by to být, doufám, až tak zásadní problém," řekl.