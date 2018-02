Lugano (Švýcarsko) - Rakouský fotbalový útočník Marc Janko po půl roce ukončil nepovedené angažmá ve Spartě a přestoupil do švýcarského Lugana. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Čtyřiatřicetiletý Janko přišel do Sparty loni v létě po vypršení smlouvy v Basileji a podepsal kontrakt do roku 2019, ale na Letné nenaplnil vysoká očekávání. Rakouský reprezentant zasáhl pouze do osmi soutěžních zápasů a vstřelil dva góly - jeden v lize a jeden v domácím poháru.

Letenský klub na začátku zimní přípravy bývalému hráči Salcburku, Twente, Porta, Trabzonsporu či Sydney oznámil, že už s ním nepočítá a vyřadil ho z kádru. Nového zaměstnavatele Janko našel v sedmém celku švýcarské ligy, který se na podzim utkal ve skupině Evropské ligy s Plzní.

"Jsme rádi, že jsme v případě tohoto transferu mohli uplatnit naše mezinárodní kontakty a pomoci Spartě celou situaci vyřešit," řekl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Jankův přestup zprostředkovala.

Z letních zahraničních posil Sparty už před Jankem odešli kamerunský záložník Georges Mandjeck do francouzských Met a slovenský brankář Martin Dúbravka rovněž na hostování do Newcastlu.

Pražané dál nepočítají ani s Francouzem Jonathanem Biabianym, jenž byl zapůjčen z Interu Milán původně na celou sezonu. Biabiany si stěžoval u mezinárodní asociace fotbalových hráčů FIFPro, že byl odstaven od týmu a musí trénovat individuálně.