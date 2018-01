Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman hovoří na tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl 27. ledna 2018 oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období.

Vídeň/Bern/Budapešť - Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách je známkou hluboké rozpolcenosti Česka. Zatímco polovina země slaví, druhou uvrhl výsledek hlasování do stavu zoufalství, napsal dnes rakouský deník Die Presse. Podle komentáře deníku Der Standard se sobotním vítězstvím Zeman stal nejúspěšnějším českým politikem od roku 1989. Jako žádný jiný totiž současný prezident podle něj dokáže odhadnout náladu ve společnosti a využít ji ve svůj prospěch. Podle švýcarského tisku v Česku zvítězila politika nahánění strachu.

"Miloš Zeman je instinktivní politik, který dokáže vyslídit náladu (ve společnosti) a využít ji ve svůj prospěch," napsal list Der Standard, podle kterého je současná hlava státu "při pohledu na výsledky demokratických voleb nejúspěšnějším českým politikem od změny režimu v roce 1989".

Častá kritika Zemanovy vulgární rétoriky je oprávněná, je to ale jen jedna strana mince, upozornil list. Vítěz českých prezidentských voleb je totiž velmi schopný politik: "Vyjíždí do regionů, je vždy dobře připraven, vyzná se v místních problémech". "Jeho nové vítězství jako završení dlouhé politické kariéry je výsledkem tvrdé práce a nebývalého talentu," napsal Der Standard.

Nad českými prezidentskými volbami nicméně - stejně jako před pěti lety, kdy Zemanovi podlehl Karel Schwarzenberg - "visí stín polopravd a vymyšlených scénářů o ohrožení". Podle listu Der Standard je jedním z největších Zemanových talentů schopnost oslovit voliče na obou krajích politického spektra. "Dosud to pomáhalo extremisty neutralizovat. Nyní ale hrozí nebezpečí, že se z extrému stane normalita," dodal list v komentáři.

Podle dalšího rakouského deníku Die Presse je Zemanovo vítězství důkazem "hluboké rozpolcenosti" Česka. Pro polovinu své země je Zeman spasitel, druhá polovina je z jeho triumfu zoufalá a hovoří o emigraci, napsal list.

Švýcarský list Tagesanzeiger v komentáři uvádí, že v Česku zvítězila politika nahánění strachu. "Znovuzvolení Miloše Zemana českým prezidentem je varovný signál, který by měla EU brát vážně," napsal. Úspěch současné hlavy státu je totiž podle něj důkazem, jak hluboce zakořeněná skepse vůči Bruselu je.

"Vnitropolitické procesy v Praze potvrzují, že ve středoevropských zemích cosi vykolejilo," napsal v komentáři maďarský list Népszava. Evropskou unií Zemanovo vítězství sice v základech neotřese, lze se podle něj ale obávat, že Zeman udělá vše pro to, aby premiéra Andreje Babiše "spojením s pravicovými a levicovými extremisty natrvalo dostal k moci". Zeman je podle listu Népszava totiž veskrze hrdý na to, že patří k těm, kteří se pokouší "zatlouci hřebík do rakve" EU.