Svatý Mořic (Švýcarsko) - Rakouský lyžař Marcel Hirscher vyhrál na závěr mistrovství světa ve Svatém Mořici slalom a získal šestou zlatou medaili v kariéře. Druhý skončil překvapivě jeho krajan Manuel Feller, bronz bral stejně jako před dvěma lety v Beaver Creeku Němec Felix Neureuther.

Sedmadvacetiletý Hirscher vybojoval ve Svatém Mořici druhé zlato po pátečním vítězství v obřím slalomu, ze Švýcarska si odveze také stříbro z kombinace. O tři roky mladšího Fellera, který ještě nikdy ve Světovém poháru nedosáhl na stupně vítězů, porazil v součtu jízd o 68 setin sekundy. Dvaatřicetiletý Neureuther se prosadil na pódium z desátého místa po prvním kole a na závěr MS získal jedinou medaili pro Německo.

"Bylo to skvělé, cítím velkou úlevu. Šel jsem do toho naplno, protože jsem věděl, že na mistrovství světa mi nikdo nic nedaruje," uvedl Hirscher, nejúspěšnější muž skončeného šampionátu. "Dvojnásobný mistr světa, vicemistr světa o setinu sekundy, celkově je to velkolepé představení," připomněl Rakušan svou těsnou prohru z kombinace.

Pro české reprezentanty skončil závod už v prvním kole. Kryštof Krýzl, jenž ve Svatém Mořici startoval se zlomeným žebrem, netrefil čtvrtou branku před cílem a byl diskvalifikován. Jan Zabystřan svou jízdu nedokončil.

Pětinásobný celkový vítěz SP a lídr pořadí slalomu Hirscher vyhrál první kolo o 43 setin sekundy a v druhé jízdě náskok ještě zvýšil. Vyvaroval se tak selhání z minulého šampionátu v USA, kde si v roli obhájce titulu z MS 2013 jel také s velkým náskokem z prvního kola pro zlato, ale po chybě druhou jízdu nedokončil.

Vítězné double ze slalomu a obřího slalomu se před Hirscherem na mistrovství světa naposledy povedlo v roce 1996 v Sierra Nevadě italské legendě Albertu Tombovi.

Nervy na rozdíl od Hirschera neudrželi jeho krajané Marco Schwarz a Michael Matt, kteří drželi po prvním kole druhé a třetí místo, ale propadli se na sedmou a osmou pozici.

Na medaili nedosáhl ani nejlepší slalomář minulé sezony SP Henrik Kristoffersen z Norska. Vítěz pěti závodů v aktuálním ročníku skončil stejně jako před dvěma lety čtvrtý, od Neureuthera a prvního cenného kovu v kariéře ho dělilo 11 setin sekundy.

Neureuther získal jako první lyžař v historii medaili ve slalomu na třetím MS po sobě, navíc poté, co měl po úterním závodu družstev problémy se zády. "Vůbec jsem netušil, jestli budu dneska startovat, natož abych počítal s medailí. Tohle bylo pravděpodobně moje poslední mistrovství světa, takže je to pro mě hodně emotivní moment," řekl Němec. "Mám navíc radost za 'Felliho'. Hodně jsme toho spolu zažili, dluží mi spoustu peněz. Ale ty si teď vyberu," dodal Neureuther na adresu stříbrného Rakušana.

Díky Hirscherovi předstihli Rakušané na poslední chvíli v medailovém pořadí zemí pořádající Švýcarsko. Zástupci obou států získali ve Svatém Mořici celkem tři zlata, Rakousko má navíc čtyři stříbra oproti dvěma švýcarským.

Muži - slalom: 1. Hirscher 1:34,75 (46,43+48,32), 2. Feller (oba Rak.) -0,68 (47,10+48,33), 3. Neureuther (Něm.) -0,93 (47,19+48,49), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,04 (47,08+48,71), 5. Chorošilov (Rus.) -1,05 (47,11+48,69), 6. Myhrer (Švéd.) -1,10 (47,55+48,30), 7. Schwarz -1,11 (46,86+49,00), 8. Matt (oba Rak.) -1,24 (46,91+49,08), 9. Gross (It.) -1,40 (47,40+48,75), 10. Hadalin (Slovin.) -1,41 (47,93+48,23), ...Krýzl a Zabystřan (oba ČR) nedokončili 1. kolo.