Washington/Vídeň - Bývalý rakouský kancléř Alfred Gusenbauer v rozhovoru s BBC popřel spekulace médií, že byl členem skupiny lobbující ve prospěch Ukrajiny, kterou platil Paul Manafort, bývalý šéf volebního štábu nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Manaforta z placení evropských expolitiků obvinil v pátek zvláštní tým FBI vedený Robertem Muellerem, který se řadu měsíců snaží nalézt stopy ruského vlivu na předloňské americké prezidentské volby. Žádná jména ale oficiálně nezazněla.

Podle dokumentů FBI Manafort využíval offshoreových účtů, aby vybraným lidem zaplatil více než dva miliony eur (přes 50 milionů Kč). Zmínění bývalí politici, kteří patřili do takzvané Habsburské skupiny, se tvářili jako nezávislí analytici, ale ve skutečnosti prý byli placenými lobbisty. Část jejich aktivity se uskutečnila i v USA. Mezi někdejšími politiky byl podle dokumentů i bývalý "evropský kancléř".

O Manafortovi se ví, že jistou dobu působil na Ukrajině jako poradce tamějšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče, svrženého v roce 2014. Janukovyč nejprve souhlasil s budováním užších vztahů se Západem, později ale podlehl ruskému tlaku, připomíná americký deník The New York Times (NYT).

Bývalý italský premiér Romano Prodi v sobotu v jednom interview uvedl, že se s Gusenbauerem snažili přiblížit Ukrajinu Evropské unii. Prodi podle NYT dodal, že jej platil Gusenbauer, ale že neví nic o tom, že by peníze pocházely od Manaforta. Prodi, který byl také předsedou Evropské komise, zdůraznil, že peníze nepocházely z žádných externích zdrojů. "Říkám, že mne žádná lobbistická skupina z Ameriky nikdy neplatila," uvedl Prodi. Dodal, že o Habsburské skupině nikdy neslyšel.

Gusenbauer, jenž byl rakouským kancléřem od ledna 2007 do prosince 2008, v rozhovoru s BBC popřel, že by se jakkoli podílel na Manafortově práci na Ukrajině, ale přiznal, že se s ním dvakrát setkal. Podle něj mluvili s americkými a evropskými politiky o Ukrajině, podobně jako Prodi. "Zastával jsem vždy názor, že je třeba přiblížit Ukrajinu Evropě," řekl Gusenbauer. "Bylo by velice pozitivní, kdyby Ukrajina souhlasila (s užšími vztahy). Mluvil jsem o tom s unijními a americkými politiky," dodal.

Bývalý rakouský kancléř také řekl, že s těmito aktivitami skončil, jakmile měl "pocit, že se Ukrajina vydává špatným směrem".

V rozhovoru s rakouskou tiskovou agenturou APA pak Gusenbauer uvedl, že byl za svou práci ve prospěch Ukrajiny honorován, ale kdo ho platil, neupřesnil. Zdůraznil, že nikdy nepracoval pro Janukovyče, a zopakoval, že s Manafortem se setkal dvakrát nebo třikrát.

Podle NYT si Manafort v USA najal dvě lobbistické skupiny. Jedna z nich uvedla, že ohledně Ukrajiny zorganizovala "setkání a mediální příležitosti" pro evropské vůdce. Schůzky podle ní začaly v roce 2012 a účastnil se jich Gusenbauer, Prodi, bývalý polský prezident Aleksander Kwasniewski a Janukovyč. Manafort ale podle zdrojů NYT washingtonské lobbisty neinformoval, že evropští politici jsou za svou práci placení. Byli údajně představováni jako nezávislí podporovatelé Janukovyčových snah.

Manafort je v USA obviněn z daňových podvodů, spiknutí za účelem praní špinavých peněz, z křivého svědectví a ze zatajení informací o svých zahraničních bankovních účtech. Obvinění se ale netýkají možné spolupráce s Ruskem.