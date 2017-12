Ilustrační foto - Dukovanskou jadernou elektrárnu pomohou chránit před úplným výpadkem dodávek proudu, takzvaným blackoutem, další dva mohutné dieselové generátory. Transport s prvním generátorem přijel do elektrárny 14. července k ránu. Zařízení pak dělníci pomocí dvou těžkých jeřábů uložili na připravený železobetonový základ. Druhý generátor bude dovezen v srpnu.

Ilustrační foto - Dukovanskou jadernou elektrárnu pomohou chránit před úplným výpadkem dodávek proudu, takzvaným blackoutem, další dva mohutné dieselové generátory. Transport s prvním generátorem přijel do elektrárny 14. července k ránu. Zařízení pak dělníci pomocí dvou těžkých jeřábů uložili na připravený železobetonový základ. Druhý generátor bude dovezen v srpnu. ČTK/Pavlíček Luboš

Vídeň - Všech devět rakouských spolkových zemí chystá stanovisko proti nedávnému prodloužení licence na provoz dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. S odvoláním na zástupce tří spolkových zemí to dnes uvedla agentura APA. Stanovisko by mělo být připraveno do 15. ledna a předáno českému ministerstvu životního prostředí.

"Jaderná elektrárna Dukovany leží jen 32 kilometrů od rakouských hranic a ohrožuje Rakousko havárií. Prodloužení (licence) striktně odmítáme," uvedl dnes ministr životní prostředí spolkové země Dolní Rakousy Stephan Pernkopf. Ten proti jaderné energetice v ČR vystupuje dlouhodobě.

V chystaném stanovisku chtějí zástupci rakouských spolkových zemí kritizovat nedávné povolení k provozu bloků tři a čtyři v Dukovanech, jejichž nynější licence končí s letoškem. Ve stanovisku připomenou listopadovou neplánovou odstávku bloku čtyři, který byl 15 dní odstaven kvůli netěsnosti v nejaderné části zařízení.

Právě v noci na dnešek přitom začala v jaderné elektrárně Dukovany neplánovaná odstávka na druhém bloku. Potrvá asi týden a technici během ní budou opravovat motor jednoho z 18 záložních dieselových generátorů elektrárny. Pro druhý blok Dukovan má ČEZ nové povolení od letošního června, pro první od loňského března.

Spolkové země považují jadernou energetiku za vysoce rizikovou. Svůj protest chtějí zdůvodnit mimo jiné "nevyřešenou otázkou likvidace jaderného odpadu".

Agentura APA rovněž uvedla, že nový premiér Andrej Babiš, stejně jako předchozí české vlády, podporuje jadernou energetiku i případnou stavbu nového bloku v Dukovanech. To se uvádí i v programovém prohlášení nové vlády, v němž je zmíněna případná stavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Nová vláda ale podle programového prohlášení hodlá zajistit i výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

V Rakousku patří jaderná energetika k citlivým tématům. Alpská republika se na základě referenda z roku 1978 rozhodla nezprovoznit svou dokončenou atomovou elektrárnu Zwentendorf a trvale se zřekla výroby energie štěpením jádra. Proto se také k jaderným energetickým programům sousedních států staví značně kriticky.

Také nová rakouská vláda lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze trvá na bezjaderné energetice. Ve svém programu koalice Rakouské lidové strany (ÖVP) a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) tento měsíc slíbila, že použije všechny diplomatické prostředky, aby zabránila prodlužování životnosti nukleárních elektráren v sousedních zemích i výstavbě nových jaderných bloků. O dostavbě českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany se však vládní program jmenovitě nezmínil.