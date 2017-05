Vídeň - Nový šéf rakouských lidovců (ÖVP), ministr zahraničí Sebastian Kurz si přeje ukončení stále více znesvářené koalice se sociálními demokraty (SPÖ) kancléře Christiana Kerna a je pro předčasné volby. Potvrdil to poté, co ho užší vedení ÖVP jednomyslně nominovalo na funkci předsedy strany. Předčasné volby by podle pozorovatelů mohly napomoci dalšímu vzestupu pravicové protiimigrační Svobodné straně Rakouska (FPÖ).

Třicetiletý šéf diplomacie na večerní tiskové konferenci uvedl, že předčasné hlasování by se mohlo uskutečnit začátkem podzimu. Kurz chce v pondělí navrhnout kancléři Kernovi, aby obě vládní strany společně předložily návrh na vypsání nových parlamentních voleb.

"Setkám se zítra (v pondělí) s kancléřem Christianem Kernem a prezidentem (Alexanderem) Van der Bellenem a podám mu návrh," oznámil Kurz. "Podle mě musí být prvním prvním krokem společné rozhodnutí o předčasných volbách, řekl Kurz a dodal, že by chtěl, aby se uskutečnily "po létě". Usnesení o předčasných volbách musí schválit parlament.

Kurz připustil, že nedokáže odhadnout, jak bude kancléř na jeho návrh reagovat. Doufá ale, že ho přijme, jinak prý hrozí chaos. "Velmi doufám, že tato nabídka bude přijata," poznamenal.

Až do léta se hodlá nový šéf lidovců podílet na uskutečňování společných koaličních plánů.

Zvolením Kurze vedení ÖVP zároveň přijalo podmínky, které si tento populární politik před dnešním jednáním stanovil, pokud se má ujmout předsednické funkce. Chce mít například právo veta při sestavování kandidátek a rozhodující slovo v dalších personálních i programových otázkách.

Rakouští lidovci si volí nového předsedu proto, že tento týden překvapivě odstoupil místopředseda vlády a šéf ÖVP Reinhold Mitterlehner. Navrženého kandidáta musí ještě řádně zvolit stranický sjezd.

Kurz už v pátek prohlásil, že považuje předčasné volby za "nejlepší cestu", jak ukončit "trvalý předvolební boj". Podle rakouských médií by se mohlo hlasování o složení nového parlamentu konat již v září či v říjnu.

S předčasnými volbami na podzim počítá i kancléř Kern. V dnešním televizním rozhovoru pro stanici ORF ale zdůraznil, že si je nepřeje a raději by vládl dál. Řádné volby by se konaly až na podzim příštího roku.

Červeno-černá koalice v Rakousku vládne od konce roku 2013. V tehdejších volbách SPÖ a ÖVP dosáhly dohromady jen těsné většiny 50,8 procenta hlasů a spolupráci ve velké koalici provázely neustálé spory. Ještě v lednu hrozil vypovězením koalice kancléř Kern.

Dnes už ale 51letý kancléř hovořil zcela jinak. Předčasné volby by podle něj znamenaly rozvinutí červeného koberce pro FPÖ. Té nyní průzkumy přisuzují až 30 procent hlasů a může se stát, že se bez nich příští vláda neobejde.