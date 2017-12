Madrid - Španělský premiér Mariano Rajoy svolal ustavující schůzi nového katalánského parlamentu na 17. ledna. Učinil tak během dnešního projevu bilancujícího letošní rok. Rajoy podle deníku La Vanguardia rovněž označil za absurdní, že by novým katalánským premiérem mohl být tamní expremiér Carles Puigdemont. Ten je nyní v Bruselu, kam uprchl po obvinění ze vzpoury kvůli separatistickým snahám své vlády. Po návratu do Španělska mu hrozí vazba.

"Je absurdní, aby premiér autonomní oblasti žil v cizině. Představte si, že bych já bydlel v Lisabonu," uvedl Rajoy. Z Puigdemontovy koalice totiž v těchto dnech zaznívají hlasy, že by expremiér mohl vládnout z Bruselu. "Nejde o výklad práva, ale o zdravý rozum," dodal Rajoy. Uvedl také, že on by nikdy nepostavil kandidáta, který uprchl před spravedlností.

Schůzi regionálního parlamentu po volbách svolává obvykle premiér autonomní oblasti, Katalánsko je ale od konce října pod přímou správou Madridu. Tu vyhlásila španělská vláda se souhlasem horní komory španělského parlamentu kvůli snahám katalánského vedení o nezávislost tohoto autonomního regionu.

Rajoy začal svůj bilanční projev připomínkou obětí teroristických útoků v Katalánsku z letošního srpna. "Rok 2017 byl velmi obtížný. Museli jsme se postavit vyhlášení nezávislosti (Katalánska). Přesto mám pro vás pozitivní bilanci," pokračoval Rajoy. Řekl také, že španělský hrubý domácí produkt (HDP) letos vzrostl o 3,1 procenta a že třetí rok po sobě HDP překročil tři procenta.

Za jedinou temnou stránku pozitivní bilance označil Rajoy politickou nestabilitu v Katalánsku, která podle něj původně snížila odhady ekonomického růstu na rok 2018. Ale díky převzetí autonomie Madridem se hospodářský úpadek Katalánska podle Rajoye stal mýtem.

"Nyní všichni ví, že bude-li porušena ústava, vláda má nástroje, jak to řešit," uvedl španělský premiér k převzetí správy nad Katalánskem.