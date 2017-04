Praha - Česká televize a Česká tisková kancelář by měly mít po dnešku nové generální ředitele na dalších šest let. Rady obou veřejnoprávních institucí je začali volit po osobní prezentacích projektů jednotlivých kandidátů. Do druhého kola finálové volby ředitele ČT postoupili Petr Dvořák a Martin Konrád. Dvořák dostal 14 hlasů z 15. Ani rada ČTK v prvním kole nového ředitele agentury nevybrala. Do druhého kola, co bude ještě dnes, postupují Jiří Majstr a Miroslav Krupička.

Kandidáti na ředitele ČT před radou prezentují své projekty v pořadí: Jiří František Potužník, Petr Dvořák, Karel Novák, Martin Konrád a Petr Vinklář. Poté budou radní volit nového šéfa ČT pro dalších šest let. Musí dostat nejméně deset z 15 hlasů.

Jiří František Potužník považuje za základní veřejnou službu ČT ověřené zpravodajství. Chce zvýšit rozpočet na původní tvorbu a hledat další zdroje financování vedle koncesionářských poplatků. Uvedl to při své prezentaci před Radou ČT, která dnes volí nového ředitele z pěti kandidátů.

Podle Potužníka v Evropě i v ČR roste množství zpráv, které nemají důvěryhodný původ. "ČT by měla falešné zprávy a nepravdy odhalovat a uvádět na pravou míru," uvedl.

V oblasti původní tvorby ČT se chce zaměřit na kvalitu, která by měla vítězit nad kvantitou. Soustředit se chce také na rozšíření nabídky služeb v on-line oblasti, které by oslovily mladší generaci. Některé služby by mohly být zpoplatněné.

V budoucnu chce zajistit financování ČT i z jiných prostředků než jen z koncesionářských poplatků, které v současnosti tvoří 90 procent rozpočtu. Zmínil se například o stanovení zajištěného podílu, který by ČT mohla dostávat ze státního rozpočtu. Mohlo by jít zhruba o třetinu příjmu veřejnoprávní televize.

Petr Dvořák chce navázat na dosavadní působení v jejím čele, chce zachovat bezplatný příjem kanálů ČT po přechodu pozemního vysílání na standard DVB-T2 a zaměřit se na nová média.

Dvořák, který nyní televizi vede, slíbil pro další období kontinuitu v podobě hodnot, finanční i provozní stability a také stabilní manažerské vedení veřejnoprávní instituce.

Základní princip veřejné služby podle něj spočívá v její univerzálnosti, proto se nechce vydat cestou preferování jen některých žánrů nebo formátů. V původní tvorbě ČT vidí největší prostor v dramatické tvorbě. Klást důraz chce na historická témata, úspěšné komediální série a zmínil výrobu výpravného seriálu pro děti. Chce jít rovněž cestou mezinárodních koprodukcí.

Ve zpravodajství se chce zaměřit na poskytování ověřených důvěryhodných informací. Plánuje otevřít nové zahraniční zpravodajské posty i dostavbu budovy zpravodajství. ČT by se také měla stát dostupnou vzdělávací platformou pro všechny věkové skupiny, chystá založení divácké rady nebo ombudsmana ČT.

V rámci přechodu na standard DVB-T2 by podle Dvořáka měla ČT získat dva multiplexy místo stávajícího jednoho. To by jí umožnilo například paralelní vysílání sedmi zpravodajských relací z jednotlivých studií. Nově by měla vzniknout studia v Ústí nad Labem a Plzni.

V oblasti nových médií se chce zaměřit na mladé lidi, kteří před sledováním televizní obrazovky dávají přednost mobilním telefonům a počítačům. Na dotaz radního uvedl, že se mu nelíbí přebujelá byrokracie nebo uspořádání sídla ČT na Kavčích horách.

Karel Novák chce prosadit sloučení České televize a Českého rozhlasu. Chce se také zasadit o indexaci koncesionářského poplatku.

Myšlenka sloučení ČT a ČRo jakožto národního vysílatele není podle Nováka nová. V současnosti ale nabývá na aktuálnosti v souvislosti s nutností vyřešit financování obou institucí. Výhodou pro stát pak by mělo být, že by získal jednoho silného partnera k jednání.

Sloučení by si v prvním roce vyžádalo náklady 60 milionů při příjmech 30 milionů korun, ve čtvrtém roce by pak již mělo přinést zisk. Novák chce zároveň zavést indexovaný koncesionářský poplatek ČT a zavést jeho platbu za každou domácnost, která odebírá elektřinu a nikoliv za televizní přijímač.

Vzniknout by měla divize nových médií, která bude na stejné úrovni jako televizní a rozhlasové vysílání. Upozornil na to, že technologie v následujících letech změní konzumaci televizního obsahu. Součástí tohoto záměru je vytvoření veřejnoprávní laboratoře, která by technologie pro nové formy šíření veřejnoprávního obsahu vyvíjela.

Martin Konrád chce televizi odklonit od komerčního směřování zpět k plnění její veřejnoprávní funkce. Chce hledat úspory v provozu i ve výrobě. Zaměří se na původní tvorbu.

Konrád chce televizi vrátit k vyrovnanému hospodaření. Podotkl, že z účtu televizních poplatků v poslední době ubylo 1,5 miliardy korun. Chce proto hledat úspory jak v provozu ČT, tak i ve výrobě pořadů. ČT podle něj vyrábí příliš draze. Nastínil také záměr postavit nové moderní nízkoenergetické sídlo televize místo budovy zvané Rohlík.

Člen rady Luboš Beniak podotkl, že rozpouštění peněz z účtu televizních poplatků je plánované na dlouhodobé investiční akce, které řeší podfinancování investic ČT v minulých letech.

V programové rovině hodlá Konrád klást důraz na původní českou hranou tvorbu, například na daleko více historických formátů, a také obnovit tradici komediálních formátů. Nehodlá spouštět další kanály.

Zpravodajství ČT je podle Konráda nejlepší na televizním trhu. Mělo by vyžadovat daleko více zdrojů. Čerpat informace z více agentur, více také využívat zpravodaje v regionech. Naopak by omezil počet zahraničních zpravodajů a spíše vysílal redaktory do centra dění v jiných zemí z Česka.

Petr Vinklář chce pokračovat v současném směřování televize. Financování televize považuje za zastaralé, zaměřit se hodlá na větší objektivitu.

Financování ČT z koncesionářských poplatků by Vinklář více doplnil příjmy z obchodní činnosti. Jako příklad zmínil předplatné prémiového obsahu, například přenos sportovních událostí z více pohledů. Výši koncesionářských poplatků by chtěl zachovat nebo snížit.

ČT by podle něj měla iniciovat debatu o změnách zákonů, které se jí dotýkají. "Technologie jdou rychleji než legislativní proces," podotkl.

Televize podle něj vytváří kvalitní obsah, ale nedoručuje jej některým skupinám obyvatel, zejména mladým lidem. Chce proto zrovnoprávnit všechny distribuční kanály, tedy pozemní vysílání, internet, kabelový příjem či sociální sítě.

Rada ČTK v prvním kole nového generálního ředitele nevybrala

Rada ČTK v prvním kole nového generálního ředitele České tiskové kanceláře nevybrala. Do druhého kola, jehož výsledek se čeká později odpoledne, postoupili dosavadní generální ředitel agentury Jiří Majstr a vedoucí PR a marketingu Národní galerie Miroslav Krupička. Bývalého předsedu rady České televize Jana Mrzenu radní v prvním kole vyřadili, bývalý programový ředitel Radio United Broadcasting Martin Rigler před dnešním slyšením uchazečů kandidaturu vzdal.

Majstr získal v tajném hlasování tři hlasy, Krupička jeden. Tři odevzdané hlasy byly neplatné. Pro zvolení generálním ředitelem je třeba získat alespoň čtyři hlasy sedmičlenné rady.

Nový generální ředitel by se měl funkce ujmout v červnu na šest let. Majstrovi vyprší jeho současné funkční období 10. června.

Česká tisková kancelář poskytuje zpravodajství většině českých médií, řadě podniků, státních institucí, zastupitelských úřadů i dalším odběratelům. Zpravodajský servis ČTK odebírají i některá média na Slovensku. ČTK je dnes multimediální agenturou, která poskytuje denně zhruba 600 textových informací, stovky fotografií, audionahrávky, videozpravodajství i informační grafiku. Informace získává od vlastních zpravodajů, od řady zahraničních tiskových agentur i z dalších zdrojů.