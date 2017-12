Jablonec - Kouč Petr Rada připustil, že ho nabídka vést fotbalisty Jablonce překvapila. Usiloval o něj například i klub z Běloruska, ale bývalý reprezentační trenér se po deseti letech rozhodl pro návrat na sever Čech. V jarní části sezony by rád Jablonec posunul z osmého místa v ligové tabulce a došel s ním do finále domácího poháru.

"Určitě jsem byl překvapený, ale ve fotbale překvapení jsou. Já na ty necelé čtyři roky, co jsem tu strávil, vzpomínám po všech stránkách jen v dobrém, na Jablonec nedám dopustit. Byl jsem tu nejdelší dobu, tak mi to přirostlo víc k srdci. Takže jsem se po těch deseti letech vrátil rád," řekl dnes novinářům Rada.

V minulém týdnu ho oslovil neoficiální šéf klubu Miroslav Pelta. "Míra mi volal, jestli bychom se sešli. Tak jsme se sešli a víceméně dohodli. Měl jsem i jiné nabídky, ale nechci, aby to vyznělo, že mě tady chce šest mančaftů. Měl jsem nabídku z české ligy, jednu konkrétní zvenku, z Běloruska. Ale Jablonec znám, vyhovoval mi," uvedl Rada.

"Rozhodlo i to, že je pro mě dostupná vzdálenost Praha - Jablonec. Mám trošku problémy v rodině s maminkou, takže tohle mi to ulehčilo," doplnil devětapadesátiletý kouč.

V pozici hlavního trenéra vystřídal dosavadního kouče Zdeňka Kluckého, který se stal jeho asistentem. Oba dva ve stejném modelu spolupracovali už dříve. "Dělali jsme spolu na třech štacích. Když jsem odešel z Liberce, on zůstal, já šel jinam. Ale naše vazba zůstala, volali jsme si. Výhoda to určitě je. Určitě to není tak, že teď jsem přišel a budu vše předělávat. Znám se se Zdeňkem deset let, jsme na stejné notě," podotkl Rada.

Po podzimu je Jablonec v lize osmý. "Jablonec nehrál špatný fotbal, odehrál dobré zápasy s Plzní, se Slavií. Hráči mají kvalitu a osmé místo je na tenhle kádr málo. Mohli nebo měli bychom být výš. Určitě bychom chtěli hrát líp a zvenku bychom chtěli vozit trochu víc bodů," řekl.

Za jednu z priorit považuje domácí pohár. Jablonec je ve čtvrtfinále a čeká ho Slovácko. "Všichni vědí, že v poháru je šance na Evropu větší, těch zápasů je tam míň. Před rokem všichni spekulovali, jestli utáhnou ligu a pohár, a nakonec to vyhrál Zlín, který za tím šel a přímo postoupil do Evropské ligy. Chtěli bychom jít v poháru co nejdál," řekl Rada.

Velké změny v kádru neplánuje. Stál by ale o návrat útočníka Davida Lafaty, který přestal nastupovat ve Spartě a jeho další osud na Letné je nejistý. "Všichni ví, že s Davidem máme nadstandardní vztah. Trénoval jsem ho tady, když jsem šel do Sparty, on tam byl. V současnosti je na dovolené. Ve Spartě má smlouvu do června. Všichni víme, že nenastupoval tolik, jak by si asi zasloužil. Je to věc Sparty," uvedl Rada.

"Pokud uznají, že ho už nepotřebují, myslím, že nebudeme jediní, kdo ho bude chtít. Byla by škoda, kdyby měl skončit úplně. Lidé ho tu měli rádi, je to normální kluk. Ale zatím jsme se na tohle téma nebavili," dodal.

Na ligovou scénu se vrací po půl roce. V březnu převzal Spartu a dovedl ji ke třetímu místu, ale poté ho nahradil Ital Andrea Stramaccioni. "Samozřejmě jsme si říkali, nejen já, ale celý realizační tým, že bychom mohli pokračovat. Přišel jsem do situace, kdy to nebylo jednoduché. Někde jsme zahráli, někde to nevyšlo. Možná kdybychom vyhráli všech deset zápasů, šance by byla větší. Ale majitel se víceméně rozhodl po tenhle směr, pro cizího trenéra. Nikdo s tím nemohl nic dělat," dodal Rada.