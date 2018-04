Jablonec - Přestože se s tím před startem jara moc nepočítalo, fotbalisté Jablonce se dobrými výkony dostali do hry o evropské poháry ve dvou soutěžích. Trenér Petr Rada chce s týmem uspět na obou frontách - vyhrát finále domácího poháru a pokusit se skončit na pohárových příčkách v lize, kde jeho svěřencům patří šesté místo se čtyřbodovou ztrátou na třetí Olomouc. Hodně napovědět může nedělní podještědské derby s pátým Libercem.

"Jsme rádi, že jsme pro závěr sezony ještě v obou soutěžích. Dostali jsme se do finále poháru a díky sérii šesti vítězství bojujeme i v lize. Tam už asi s námi nikdo moc nepočítal. I když jsme z té šestky na šestém místě, bodový odstup není tak velký. Budeme se snažit tím zamíchat do konce ligy," řekl dnes novinářům Rada.

Jeho tým ve středu vyhrál ve Zlíně semifinále poháru 1:0 a ve finále ho čeká Slavia. "Pohár je panna, nebo orel. Buď vyhrajete a jste v Evropě, nebo prohrajete a o poraženém se ani neví. V lize můžete prohrát a furt ještě máte nějakou šanci. Jsme rádi, že můžeme mít ještě o ten pohárový zápas navíc. Hráči se mohou zviditelnit. Je to jejich reklama, protože určitě všichni mají tendenci jít ven, nebo do lepších klubů," dodal.

Zatímco Jablonec je ve hře o Evropu na dvou frontách, Liberci už zbyla jen liga. "Já myslím, že Liberec pod větším tlakem není. Ti to znají, už byli v pohárech. Samozřejmě každý chce být v Evropě, Liberec s tím má zkušenosti. Liberec má formu, to jsme viděli teď se Slavií, s níž byl v prvním poločase lepší," připomněl bezbrankovou remízu Slovanu se Slavií Rada, který v minulosti působil i v Liberci.

"Je to prestižní utkání pro diváky, jsou to dvě města vzdálená asi deset kilometrů. Je to nějaká tradice tohoto regionu, ale já to beru normálně. Poslední domácí utkání s Olomoucí jsme ne herně, ale brankově nezvládli (0:0), takže se budeme snažit to napravit," dodal Rada.

Tlak z boje o poháry si nepřipouští. "Ten je vždy. Dostali jsme se někam, kam jsme si všichni přáli, jsme nahoře. Co jediné se může stát? Že mě vyhodí, nic víc," řekl v žertu Rada, jenž se vrátil do Jablonce v zimě.

Po šesti ligových výhrách v úvodu jara jeho tým v posledních třech kolech nezvítězil a potýkal se s koncovkou. Šance neproměňoval hlavně Jan Chramosta. "Teď záleží na něm, jestli je labilní, nebo se s tím dokáže vypořádat. Je na něm vidět, že o tom přemýšlí, proč to neproměnil. Ale je natolik zkušený, že by se z toho měl oklepat," uvedl Rada.