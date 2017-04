Liberec - Hokejisté mistrovského Liberce touží už v neděli v Chomutově ukončit semifinále extraligy, aby se vyhnuli nástrahám rozhodujícího sedmého duelu. V pátek dokázali Bílí Tygři v pátém utkání otočit nepříznivý stav a po vítězství 2:1 mají v sérii opět navrch.

"Byl to další nesmírně těžký zápas v sérii. Měli jsme dobrý začátek, inkasovali jsme však jako první. Stále jsme se ale snažili hrát svoji hru. A vyplatilo se nám to, dali jsme o ten jeden gól navíc. Vítězství si velmi ceníme. Je to pro nás důležitý mečbol," pochvaloval si liberecký kapitán Branko Radivojevič.

Věří, že Bílí Tygři zvládnou i rozhodující krok k boji o zlato. "Co jsem v Liberci, tak jsme většinou každou sérii ukončili venku na výjezdu. Doufám, že se nám to opět podaří. Bude to velký boj, ale nikdo z nás nechce sedmý zápas. Chceme vyhrát a sérii ukončit už v Chomutově, to bude náš cíl," velel rodák z Piešťan.

Třetí liberecká výhra v sérii se ale nerodila vůbec lehce. Piráti šli před polovinou první třetiny po parádní akci Vladimíra Růžičky do vedení. Bílé Tygry ale inkasovaný gól vybudil ještě k větší aktivitě. Hostujícího brankáře Jána Laca zasypali v utkání celkem 42 střelami, z nichž dvě z holí Jana Ordoše a Radima Šimka přinesly obrat.

"V Chomutově jsme to hráli hodně po rozích, proto bylo naším cílem tlačit se více do brány a hodně střílet. Chomutovští většinou brání a stojí v pěti hráčích před bránou a těžko se prosazuje. Proto jsme chtěli mít daleko větší tlak a chuť se jít porvat o odražené puky před branku, protože takhle padají góly. Měli jsme dost šancí i na více branek, jsme ale šťastní, že se nám podařilo zápas otočit," radoval se zkušený útočník, který má na kontě včetně play off 430 zápasů v zámořské NHL.

Jedním z klíčů k vítězství byla v pátém utkání pro Bílé Tygry také disciplína. V Chomutově se úřadující mistři dopustili celé řady zbytečných faulů, které dokázali Piráti tvrdě trestat. Tentokrát ale úřadující mistři dokázali udržet nervy na uzdě a vyvarovali se také technických prohřešků.

"Disciplína byla základem našeho vítězství a zápas jsme po této stránce zvládli. V Chomutově jsme měli kupu zbytečných vyloučení. Většina z nich navíc technických, kdy jsme hráli v šesti nebo vyhodili kotouč mimo hřiště. Oslabení berou hodně sil a soupeři dává přesilovka křídla. Musíme hrát v pěti a donutit soupeře faulovat, což se nám dařilo," uvedl Radivojevič, držitel stříbra a bronzu z mistrovství světa.

Oba týmy zůstávají v semifinále zatím stoprocentní na domácím ledě. Série se nyní opět přesouvá do Chomutova k šestému duelu a Liberec bude mít k dispozici první ze dvou mečbolů, naproti tomu Piráti budou odvracet konec sezony. "Můžeme mít malou psychickou výhodu, ale Chomutov tam zase určitě nechá duši," odtušil Radivojevič.