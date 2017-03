Plzeň - Hokejisté mistrovského Liberce po tuhém boji potvrdili roli favorita ve čtvrtfinále s Plzní a po páteční výhře 5:4 na západě Čech v šestém utkání série oslavili postup do semifinále. Nejlepší tým základní části posledních dvou let tak začne v pátek proti Chomutovu bojovat o svou historicky druhou finálovou účast. Kapitán Branko Radivojevič byl šťastný, že Bílí Tygři zvládli první krok v cestě za obhajobou.

"Loni bylo loni. Tento rok je úplně jiný náš mančaft i celá liga. Hranice úspěchu je hrozně tenká. My jsme ji přešli, můžeme se trochu uvolnit a připravit se dobře na semifinále. Sezona už jde do finiše a musíme si to užít," těší se Radivojevič na další boj. Po Plzni ho svedou Bílí Tygři proti dalšímu úspěšnému celku z předkola.

S Chomutovem se potkali loni ve čtvrtfinále a ovládli sérii 4:0 na zápasy. Piráti sehráli stejně jako Plzeň v play off 11 zápasů během 19 dnů. "Je jedno, kolik už odehráli zápasů. Oni se dostali na nějakou vítěznou vlnu a jsou v euforii," řekl Radivojevič k semifinálovému sokovi.

"Je to pro ně veliký úspěch. Budou mít stejnou pauzu jako my, takže začínáme oba od nuly. Bude to velmi těžký soupeř, my se na ně ale určitě dobře připravíme a chceme jít do finále," uvedl šestatřicetiletý útočník.

Liberec vedl proti Plzni v sérii 2:0 i 3:1 na zápasy, ale o postup ještě svedl tuhý boj. Ve středu doma ztratil vedení 1:3 a prohrál 3:5. V pátek třikrát ztrácel, ale nakonec po obratu vybojoval výhru 5:4.

"Přišlo mi, že se bojíme hrát. Měli jsme dobrý proslov o první přestávce a myslím si, že všichni jsme si sáhli do svědomí a začali jsme hrát lépe," popsal Radivojevič momenty po první třetině, kterou jeho tým prohrál 1:2.

"Podařilo se nám dát nějaké góly a nakonec jsme vyhráli. Byly to brejkové situace. Jsem rád, že nám to tam z nich dnes konečně padlo. Plzeň samozřejmě potom trošku znervózněla. Ale byli až do konce nebezpeční. Člověk už si myslel, že už to máme v kapse, ale oni bojovali do poslední sekundy," připomněl Radivojevič snížení Plzně na 4:5 v power play 130 sekund před koncem.

Krátce předtím Radivojevič trefil jen tyčku prázdné branky při power play Plzně. Podobně neuspěl před ním ani Lukáš Vantuch, který těsně minul. "Mrzelo mě, že jsme měli šanci do prázdné brány, kterou jsme netrefili. Ale je to těžké. Byli jsme celé dvě minuty pod tlakem, ale měli jsme v bráně Jánka (Lašáka) a ten nás dnes podržel," chválil svého bývalého spoluhráče ze slovenské reprezentace. "Jánko tam pak vytáhl neskutečný zákrok a byl náš nejlepší hráč," dodal Radivojevič.

Liberecký lídr zaznamenal v sérii tři góly a stejný počet přihrávek proti Indiánům a byl jedním z hlavních strůjců postupu. "Klobouk dolů před Plzní. Oni byli celou sérii nepříjemní. Je na nich vidět, že jsou play off mančaft. Jsou bruslivý a nepříjemný soupeř. Po pravdě jsme rád, že to máme za sebou a teď si můžeme před semifinále pár dní odpočinout," dodal Radivojevič.