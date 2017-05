Praha - Hokejový trenér Vladimír Růžička zaplatil peněžitý trest 400.000 korun, který mu soud uložil za zpronevěru. Uvedl to Radiožurnál. Pokud by Růžička částku neuhradil, musel by na 16 měsíců do vězení. Současný kouč extraligového Chomutova si v době, kdy působil ve Slavii, ponechal půl milionu korun určených pro klub.

"Na základě provedené lustrace vám sděluji, že peněžitý trest byl zaplacen," citoval Radiožurnál soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 10 Libuši Jungovou.

Podle soudu převzal Růžička na jaře 2012 a poté v květnu 2013 sponzorský dar od podnikatele Miroslava Palaščáka, a to pokaždé 250.000 korun. Peníze úmyslně nepředal klubu a nakládal s nimi jako s vlastními. Na Palaščákovu výslovnou žádost je vrátil až v listopadu 2014, kdy už ve Slavii nepůsobil, a to ze soukromého účtu své manželky.

Peněžitý trest 400.000 korun a v případě jeho nezaplacení 16 měsíců vězení letos v lednu Růžičkovi pravomocně potvrdil pražský městský soud. Růžičkovi hrozilo až pět let za mřížemi, kvůli kauze opustil funkci reprezentačního kouče. Vinu odmítal, už dříve ale připustil, že peníze od Palaščáka přijal. Do účetnictví klubu se ale podle něj částka nedostala proto, že k ní měl podnikatel ještě dodat potřebné dokumenty, což neučinil. Soud jako polehčující okolnosti uznal dosavadní Růžičkovu bezúhonnost, delší dobu od spáchání skutku a to, že Palaščák dostal peníze nakonec zpátky.

Policie v souvislosti s případem prověřovala také podezření, že někdejší hokejista chtěl během svého působení v pražské Slavii úplatky od některých rodičů, aby jejich děti mohly hrát hokej. Detektivové ale důkazy o údajné korupci nezískali. Po několika měsících případ překvalifikovali a obvinili Růžičku ze zpronevěry.