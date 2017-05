Paříž - Útočník Lukáš Radil nastoupil ve svém premiérovém zápase na mistrovství světa v elitní formaci, vstřelil gól, ale vychutnat radost z vítězství si nemohl. Proti favorizované Kanadě snížil v 53. minutě v přesilové hře dorážkou do odkryté branky na 1:2, jenže Češi prohráli se současným suverénem světového hokeje 1:4.

"Musím pochválit kluky. Já slíznul jenom tu smetanu. Ale puk jsem si nenechával, na tohle moc nejsem. Jen si tenhle gól určitě budu pamatovat," vrátil se ke své trefě Radil. Dorazil puk poté, co Jakub Voráček uvolnil Jana Kováře, jehož pokus Calvin Picard stihl vytěsnit na tyč.

Útočníka Spartaku Moskva mrzelo, že dobrý výkon podpořený gólmanem Petrem Mrázkem nevedl k lepšímu výsledku. "Nečekal jsem, že bychom mohli mít proti Kanadě i nějakou převahu, třeba ve druhé třetině jsme těch šancí měli docela dost. Už tam jsme se jim mohli přiblížit a náskok stáhnout," uvedl Radil.

"Je potřeba uznat, že jejich gólman chytal parádně. Petr Mrázek taky, ale my mu to neusnadnili. Oni bohužel proměnili každou šanci, jakou dostali," navázal Radil a vyčítal si inkasovaný gól na 1:3. "Byla to velká škoda. Přišla chyba ode mě, já si tam nepohlídal hráče a oni to hned z té šance potrestali. Zhatil jsem tak trochu šance vyrovnat."

Ocenil podporu českých fanoušků v AccorHotels Areně, do které zavítalo necelý devět tisíc diváků. "Byli skvělí. Vůbec mě nenapadlo, že by jich přišlo teď tolik. Chtěl bych jim poděkovat a doufám, že v sobotu jich přijde zase tolik. Připadal jsem si tady pomalu jako v Praze," ocenil Radil.

Doufá, že v sobotu proti Bělorusku jim čeští hokejisté udělají radost vítězstvím. "Času je málo, ale doufám, že jsme na to připraveni. Trenéři nás dopředu na tenhle program upozorňovali. Věřím, že je porazíme," dodal před duelem s týmem, který dnes na úvod podlehl Finsku 2:3.