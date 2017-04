Liberec - Stát by měl dát příští rok na podporu, vědy, výzkumu a vývoje 36,2 miliardy korun, zhruba o deset procent víc, než je pro tuto oblast v rozpočtu letos. Návrh dnes schválila na jednání v Liberci Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Návrh rozpočtu je o 1,2 miliardy korun vyšší, než počítal původní střednědobý výhled schválený loni, řekl po jednání rady novinářům místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který návrh předloží kabinetu.

"Schválený rozpočet je součástí našich snah o finanční stabilizaci systému vědy a výzkumu a také vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj. Je v něm také zohledněna neuspokojivá situace v podpoře aplikovaného výzkumu nebo nutnost finanční udržitelnosti vybudované vědeckovýzkumné infrastruktury," řekl Bělobrádek. Díky navýšení rozpočtu by si podle něj měla výrazně polepšit Akademie věd ČR, víc peněz ale půjde na podporu výzkumu i prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu.

Rada se dnes zabývala i novou metodikou hodnocení výzkumných organizací, která by měla klást větší důraz na kvalitu výzkumu než na jeho kvantitu. Velký důraz je kladen na aplikovaný výzkum. "Rozhodně to ale nebude na úkor základního výzkumu," ujistil vicepremiér, podle něhož by víc peněz mělo jít do podpory vědy a výzkumu i v dalších letech. Pro rok 2019 by měl dát stát do této oblasti 37,6 miliardy korun a v následujícím roce 39 miliard. Podle Bělobrádka je třeba se připravit na prudký pokles objemu peněz z fondů EU po roce 2020.

Výpadek evropských peněz by podle rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse mohly nahradit peníze soukromých firem. Právě liberecké univerzitě se daří s firmami na výzkumu spolupracovat.

"Evropská i naše legislativa ale univerzitám brání, aby si z těchto neveřejných zdrojů vydělaly víc než jen omezené procento - což je zhruba pětina příjmů. Je to hloupé, protože bychom byli schopni pro ty firmy dělat daleko víc, jenže nemůžeme. Snažíme se to změnit několik let, ale marně," řekl Kůs. Za problém považuje i to, že si firmy většinou tyto náklady nemohou odepsat z daní. I to by podpoře vědy a výzkumu mohlo v budoucnu pomoci.

"V současné době je možné odečíst si náklady na vědu a výzkum, je s tím ale velký problém, protože finanční správa uznává jen část a je s tím velká nespokojenost v privátním sektoru," řekl Bělobrádek. Finanční správa podle něj uznává jen výzkum v laboratořích, výzkum a vývoj v průmyslových podnicích, kde jsou vědci spíš v montérkách než v bílých pláštích, ale uznat nechtějí. Vicepremiér chce proto o změně jednat s ministerstvem financí. "Abychom, tak jako to je v Rakousku, navrhli přístup, kdy se uznávají peníze, které jsou opět reinvestovány v České republice do vědy a výzkumu," dodal.