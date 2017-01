Příbram - U fotbalistů Příbrami skončil trenér Petr Rada. Bývalý reprezentační kouč nepřistoupil na snížení platu, které mu podle jeho slov předložil prezident klubu Jaroslav Starka. Na lavičce posledního týmu ligové tabulky pro jarní záchranářské boje Radu nahradil dosavadní asistent Kamil Tobiáš, kterého čeká premiéra v roli hlavní trenéra v nejvyšší soutěži.

"Děkujeme Petrovi za práci, kterou v našem klubu odvedl. Rozcházíme se v dobrém. Petr je kvalitní trenér, který si zaslouží určité finanční podmínky. My jsme propustili několik hráčů a najeli jsme do úsporného režimu, proto k ukončení spolupráce došlo," uvedl prezident Příbrami Jaroslav Starka na klubovém webu.

O Radově konci v Příbrami jako první informoval iSport.cz. "Nabídku týkající se snížení platu, kterou mi předložil prezident klubu Jaroslav Starka, jsem nemohl akceptovat," řekl Rada serveru sport.cz.

Osmapadesátiletý kouč nevydržel na lavičce Příbrami ani půl roku. Mužstvo převzal po čtyřech ligových kolech na konci srpna po Martinu Pulpitovi, ale trápící se tým z poslední pozice nedostal. Středočeši šesti úvodními prohrami za sebou vyrovnali negativní rekord Lázní Bohdaneč z roku 1997. Celkově Příbramští zakončili podzim s bilancí dvou výher, tří remíz a jedenácti porážek a na první nesestupové místo ztrácejí šest bodů. Poslední čtyři kola ale neprohráli.

Kamil Tobiáš je synem bývalého hlavního trenéra Příbrami Pavla Tobiáše, který byl od A-mužstva odvolán vloni v květnu. V Plzni krátce dělal asistenta Karlu Krejčímu, jako hlavní kouč zatím působil u mládeže Příbrami a Českých Budějovic.

"Kamil je mladý trenér, do kterého vkládáme velké naděje. Má všechna potřebná trenérská osvědčení a zkušenost v lize již nabral jako asistent. V realizačním týmu zůstává Marcel Mácha i Tomáš Poštulka. Momentálně řešíme uvolněný post asistenta trenéra," uvedl Starka.

Osmatřicetiletý Tobiáš si odbude premiéru v úterý proti druholigovému Táborsku v přípravné Tipsport lize na Vyšehradě. "Je to pro mne veliká výzva, bude to poprvé, kdy povedu ligové mužstvo. S panem Jaroslavem Starkou jsme se dohodli, že uděláme vše pro setrvání v soutěži. Doufám, že se nám to podaří," prohlásil Tobiáš.