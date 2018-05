Jablonec - Když Petr Rada vloni skončil u fotbalistů Sparty, nenapadlo by ho, že o rok později vybojuje s Jabloncem svůj první postup do základní skupiny evropských pohárů v trenérské kariéře. Devětapadesátiletý kouč v zimě převzal Severočechy až na osmém místě tabulky, na jaře však s mužstvem uhrál nejvíce bodů z ligy a posunul ho na třetí příčku, která znamená účast ve skupině Evropské ligy. Podle Rady jde o zasloužený úspěch.

"Všichni v klubu jsme šťastni, že jsme konečně prolomili nějakou věc, i když k tomu měl možná Jablonec někdy už blíž. Jsme třetí a musím říct, že jsme si to zasloužili," řekl Rada novinářům po výhře nad Slováckem.

Tým přebral po podzimu s 21 body, v jarní části ligy však Severočeši jen jednou prohráli a navíc došli do finále poháru. "Udělali jsme 35 bodů, to se neudělá jen tak náhodou. Není to moje zásluha, ale zásluha hráčů. Nechci říct, že jsme hráli excelentně, ale hráli jsme dobrý fotbal. Dali jsme 49 gólů, byli jsme třetí podle počtu vstřelených branek. Nehráli jsme pasivně, že bychom na něco čekali," prohlásil Rada.

V průběhu minulé sezony převzal Spartu, pozvedl ji, ale letenské vedení poté v létě angažovalo italského trenéra Andreu Stramaccioniho. Pražanům se nedařilo, zahraniční kouč byl odvolaný a tým skončil až pátý.

"Žádné zadostiučinění necítím. Byl jsem rád, že mě Sparta vloni oslovila a mohl jsem ji trénovat. Pak mělo vedení jinou vizi, chtěli jít jinou cestou. Rozhodně to není o tom, že bych si chtěl něco dokazovat, že jsme třetí a Sparta pátá," prohlásil Rada.

"Před rokem by mě asi nenapadlo, že s Jabloncem postoupíme do skupiny Evropské lize. Byl jsem na Spartě a někdo o mě psal, že už neumím trénovat, nebo že hráči nevědí, co mají hrát. Jsem rád, že jsem to dokázal, ale není to o mně. Je to o hráčích. Já jsem hlavně rád, že mohu trénovat v lize," doplnil kouč.

Po minulém vítězství 3:1 na Slavii ho mrzelo výrok olomouckého kouče Václava Jílka, který označil jablonecký triumf v Edenu za "až zarážející". "Uhráli jsem to fotbalově, ze 14 zápasů možná v jednom s Teplicemi byla diskutabilní penalta, jinak nic. Mrzí mě, že můj trenérský kolega zpochybňuje naši práci. Dává podnět k tomu, aby lidi zpochybňovali, jestli je fotbal čistý nebo ne. Je to mladý chlapec, perspektivní, ale tohle se podle mě nedělá," řekl Rada.

"Olomouc před námi vedla o 11 bodů, jestli je to trenér, tak to měl uhrát. Hokej takovéhle věci nepouští, vše si ututlají. A my se divíme, proč lidi nechodí na fotbal. Na Slavii jsme vyhráli zaslouženě, nevím, proč bychom tam nemohli vyhrát? Já tam vyhrál s Jihlavou 3:0. Pan Jílek by měl vážit slova," dodal Rada.

Prošel sedmi ligovými kluby, koučoval reprezentaci, ale skupinu pohárů si zahraje až nyní. "Já jsem rád, že můžu trénovat a jsem zdravý. Samozřejmě každý trenér, když něco vyhraje, je šťastný. Ale já nejsem takový, že bych honil nějaké mety. Měl jsem jedinou - chtěl jsem jako hráč do ligy. Pak do reprezentace, jako trenér jsem chtěl trénovat ligu, v koutku duše jsem si říkal, že jednou třeba národní tým, pražská S. Vše se mi podařilo. A teď jsem šťastný, že jsme skončili třetí," uvedl.

Vysněného soupeře pro Evropskou ligu nemá, klidně by ale bral Arsenal s brankářem Petrem Čechem. "Před třemi dny jsem byl u pana Koláře, vcházím do dveří a přede mnou velký chlap. Říkám, to je Čech. Nazdar, co tu děláš? Jsem starší a nepustíš mě? A on, trenére, abychom vás nedostali. Já říkám, může se to stát. Zasmáli jsme se tomu," podotkl Rada.