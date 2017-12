Jablonec nad Nisou - Petr Rada se od ledna stane novým trenérem fotbalistů Jablonce, které už vedl v letech 2003 až 2007. Dosavadní hlavní kouč Severočechů Zdeněk Klucký bude jeho asistentem. Jablonecký klub o tom informoval na svém webu.

Bývalý reprezentační trenér Rada naposledy v minulé sezoně působil v pražské Spartě, kterou v domácí soutěži dovedl ke třetímu místu, ale na konci května ho nahradil Ital Andrea Stramaccioni. Devětapadesátiletý kouč s osmým celkem prvoligové tabulky Jabloncem podepsal smlouvu do 30. června 2019.

"V Jablonci jsem předtím působil necelé čtyři roky, takže na tu štaci vzpomínám jen v nejlepším. Poznal jsem v Jablonci dobré lidi, je to takový rodinný klub, kde se jeden s druhým respektují. Takže nejdu do něčeho neznámého," uvedl Rada. "Nechci říct, že Jablonec hraje špatně, to vůbec ne. Ale důležité je, abychom navázali na cíle, které klub má," doplnil bývalý československý reprezentant.

S o dva roky mladším Kluckým, který převzal jablonecký tým v říjnu 2016 po Zdenku Frťalovi, už spolupracoval několikrát a znají se řadu let. "Byli jsme spolu v Jihlavě, v Liberci i v Jablonci a tak. Já pak odešel a Zdeněk chtěl z rodinných důvodů zůstat doma a nechtěl cestovat, když jsem šel jinam. Respektoval jsem jeho názor, že chce zůstat blíž domovu. Ale spolu jsme byli v kontaktu celou dobu, i když byl u mládeže v Jablonci," řekl Rada.

"U nás to není o nějaké nadřazenosti, my se spolu doplňujeme a rozumíme. V realizačním týmu jsou ještě Jiří Vágner a Michal Špit. Já nejsem ten, že bych dělal převratné změny. Pro mě je důležité, aby to fungovalo a vytvořili jsme tým, který bude pracovat tak, jak budeme chtít. Aby lidi vnímali, že chceme, aby Jablonec hrál dobře," doplnil rodák z Prahy.

Rada vedle Jablonce a Sparty v minulosti vedl Příbram, Teplice, Jihlavu, Slavii, Liberec a Plzeň. V první lize celkem odtrénoval 295 zápasů s bilancí 113 výher, 84 remíz a 98 porážek.