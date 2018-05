Praha - Před zápasem předposledního kola fotbalové ligy na hřišti pražské Slavie upozorňoval jablonecký trenér Petr Rada své svěřence, že nesmí hrát stejným způsobem, jako v nedávném finále poháru. Vršovický celek tehdy nad Jabloncem vyhrál po dominantním výkonu 3:1, Severočeši mu v lize porážku oplatili stejnou mincí.

"Pohárový zápas jsme si rozebrali, tam jsme hráli ustrašeně, špatně. Slavie byla agresivnější ve všech stránkách, potrestala nás ze standardních situací. Říkal jsem hráčům, že pokud budeme hrát stejně, dostaneme znovu klepec," podotkl Rada. Jeho týmu se dnes ale povedla první půlhodina, v níž vstřelil tři branky a rozhodl o důležitém tříbodovém zisku. V závěru pouze zkorigoval stav Jan Sýkora.

"Mančaft si zaslouží poklonu, protože Slavie je v poslední době v dobré formě. Jeli jsme sem s tím, že to máme ve svých rukách a nemůžeme se na nikoho ohlížet. I já jsem byl překvapený, že jsme po poločase vedli 3:0. Myslím ale, že to bylo zasloužené. Góly, které jsme dali, byly nádherné, hlavně ten první. Slavie byla trochu otřesená naším napadáním, našimi brankami," ocenil kouč, který v minulosti trénoval i Slavii.

Rada nechválil jablonecké hráče jen kvůli vydařenému úvodnímu dějství, ale též přístupu k utkání po změně stran. Devětapadesátiletý kouč byl rád, že se jeho svěřenci nadále koncentrovali a po vstřelených brankách nepolevili.

"Upozorňoval jsem hráče, že to bude tuhé, že musíme přečkat prvních deset minut a být aktivní. Snažili jsme se o to, v některých pasážích se nám to dařilo, měli jsme tam dvě nebo tři brejkové šance, které jsme měli vyřešit líp. Měli jsme i trochu štěstí, obrana ale fungovala velice dobře. Dali jsme tam vyšší hráče, protože Slavie hrála prakticky jen nakopávané balony na Škodu," přiblížil taktiku. "Kdybychom byli klidnější, tak jsme mohli Chramostou dát na 4:0, ale to už by bylo asi přes čáru," dodal.

Ač šlo Jablonci v tabulce o hodně, Rada ani po zápase nezjišťoval výsledky konkurentů v boji o pohárové pozice. "My máme doma poslední zápas (se Slováckem) a ten musíme odpracovat stejně. Až pak se podíváme na tabulku a uvidíme, na kterém místě skončíme," řekl.

Jablonec poskočil na třetí místo, na druhou Slavii ztrácí tři body a má lepší vzájemné zápasy. Za severočeským klubem však o pouhý bod zaostávají čtvrtá Sparta i pátá Olomouc. "Připravovali jsme na to, jeli jsme na soustředění, nepodcenili jsme to, byla by škoda takovou šanci pustit. Po podzimu jsme měli 21 bodů, byli jsme šest bodů od záchrany a najednou bojujeme o poháry," ocenil Rada.