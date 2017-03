Praha - Dvě pražská derby už trenér Petr Rada zažil ve Slavii, teď se chystá na první na lavičce Sparty. Před nedělním zápasem věří, že se letenskému celku uzdraví nejlepší útočník David Lafata, který dal v posledních šesti utkáních proti rivalovi z Edenu pět branek.

"Je to složité, ale ještě máme čtyři dny. David se včera připravoval s kondičním trenérem a dnes by se měl zapojit do plného tréninku s týmem," řekl Rada na dnešním setkání s novináři. "Uvidíme, v jaké bude kondici a jak se bude cítit on sám. Byl by pro nás plus, protože je to gólový hráč a měli bychom víc možností dopředu," dodal.

Zatímco Slavia měla přípravu na derby zkomplikovanou účastí řady hráčů na srazech reprezentačních týmů, Sparta byla téměř v kompletním složení. "Nevidím v tom výhodu. Reprezentace je vyznamenání i pro klub," prohlásil Rada. "Některých hráčů jsem se ptal, jestli nejsou naštvaní, že jsou tady a ne v reprezentaci. Měla by to být pro ně motivace," přidal.

"Ze začátku to bylo víc o kondici a trénovali jsme dvoufázově. Věnovali jsme se také některým taktickým věcem, abychom byli pevnější v obraně. Třeba standardním situacím, že kterých jsme dostávali blbé góly," přidal kouč, který přišel na Letnou před třemi týdny a v prvním utkání pod jeho vedením Sparta remizovala 0:0.

Přestávku také Sparta využila k doléčení zranění. "Do tréninku se zapojil Lafata s Marečkem, zkoušel to i Costa, ale u něj ještě čekáme na vyšetření. Zahustel už trénuje s míčem, ale pravděpodobně ještě nebude. Posunul se i Juliš, který se měl připojit k tréninku," uvedl Rada.

Mimo také zůstávají dlouhodobí marodi Frýdek s Rosickým. "Je to smůla, když omarodí takový hráč," řekl Rada na adresu bývalého reprezentačního kapitána. "Věřím, že rekonvalescence dopadne dobře a on se o to od nové sezony pokusí znovu. Přál bych mu to, protože těch pokusů mu už moc nezbývá," dodal.

Sparta také poprvé od roku 2009 nepůjde do derby jako favorit, když v tabulce ztrácí na druhou Slavii devět a na první Plzeň deset bodů. "Derby je prestižní zápas a tradice Spartě velí, aby bodovala. Slavia je nahoře asi zaslouženě, ale my tam jedeme bodovat," prohlásil Rada.

Čermák: Derby je poslední šance Sparty dotáhnout se na Slavii

Za poslední šanci dotáhnout se na čelo tabulky považuje záložník Aleš Čermák nedělní pražské derby se Slavií. Letenskému celku patří devět kol před koncem fotbalové ligy třetí místo se ztrátou devíti bodů na vršovického rivala a deseti bodů na první Plzeň.

"Je to naše poslední i obrovská šance se dotáhnout. Ale bude to těžké utkání, protože Slavia má formu," řekl Čermák na dnešním setkání s novináři. "Uvědomujeme si to a chceme vyhrát. Je to derby, které má speciální náboj a každý zápas je jiný, ať už je tým nahoře, nebo dole," dodal.

Zatímco Sparta z pěti jarních zápasů dvakrát prohrála a jednou remizovala, Slavia bodovala už v 17 ligových utkáních za sebou. "Její největší síla je v ofenzivě, kde se všem jejím hráčům daří. Také proto jsou v nároďáku," prohlásil dvaadvacetiletý záložník.

Z toho by mohla v derby těžit i Sparta, která naopak byla během reprezentační přestávky téměř kompletní. "Může to být výhoda, protože jsme nehráli zápas a oni dva, ale pořád jsme v půlce sezony, takže síly by měli mít oba. I když já jsem zrovna jeden z těch, co byli pryč," uvedl český reprezentant do 21 let.

Za výhodu Čermák považuje i skutečnost, že Sparta nepůjde po dlouhé době do derby jako favorit. "V posledních letech to bylo naopak a Slavii se v derby dařilo víc," řekl záložník, který by měl na Letné zastoupit Bořka Dočkala, jenž odešel do čínské ligy.

"Je to velice těžké, protože Bořek tady táhnul všechny zápasy. Byl to tady jeden z největších, ne-li největší lídr," uvedl Čermák. "Snažím se pro to udělat maximum. Asi mi chybí větší klid a sebevědomí, které Bořek měl. I když zkazil balon, tak byl sebevědomý až do konce zápasu," dodal.