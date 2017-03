Praha - Trenér Petr Rada byl po prvním zápase na lavičce Sparty rád, že fotbalovou ligu teď čeká čtrnáctidenní reprezentační přestávka. Letenský celek tak podle něj dostane šanci doléčit zraněné hráče, kteří mu chybějí především v útoku.

"Nechci se vymlouvat, ale někteří hráči jsou zranění. Kdybychom chtěli dát útočníka na hrot, abychom za stavu 0:0 oživili hru, tak kromě Vaška Kadlece nikoho nemáme," řekl Rada po dnešní bezbrankové remíze se Zlínem. "Teď máme dva týdny na to s tím něco udělat," dodal.

Uzdravení zraněných hráčů je pro Spartu důležité i kvůli tomu, že po přestávce ji čeká derby se Slavií. "Do tréninku by se měli zapojit Pulkrab s Lafatou a Costu čeká magnetická rezonance, tak uvidíme. Horší to asi bude s Julišem, ale i to se může změnit," konstatoval Rada.

Proti Zlínu udělal oproti předchozímu zápasu dvě změny v sestavě, když místo Sáčka s Konatém nasadil Váchu a Néstora. Při Lafatově absenci dal kapitánskou pásku Michalu Kadlecovi. "Nic v tom nehledejte. Ti, co ji nosili předtím, Lafata s Holkem, nebyli v základu. A Michal je zkušený hráč, tak jsme se rozhodli pro něj," uvedl.

"Starší hráči jsou pro tým v tuhle chvíli velmi důležití. Právě oni by měli vzít zodpovědnost na sebe," přidal Rada. "Z tohohle pohledu nám chybí i Lafata a také Costova rychlost a dravost," dodal bývalý trenér české reprezentace.

Situaci hráčům v zápase neusnadnil ani pískot fanoušků a protesty proti vedení. "Hráči jsou od toho, aby hráli a těchto věcí si nevšímali a soustředili se na hru. Myslím, že tohle je neovlivnilo," řekl Rada, který přiznal, že očekával i pokřiky proti jeho jmenování trenérem Sparty.

"Nějaké náznaky byly, ale s tím já bohužel nic neudělám. Samozřejmě je to nepříjemné, ale když jdete do takového klubu, jako je Sparta, tak musíte s určitým tlakem počítat," prohlásil. "Ale že bych měl strach, tak to určitě ne," dodal.