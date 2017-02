Praha - Rada České tiskové kanceláře dnes vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele agentury na dalších šest let. Zájemci mohou své nabídky podávat do 4. dubna. Po jednání rady to dnes uvedla její předsedkyně Hana Hikelová.

"Hlavním rozhodovacím kritériem bude předložená Koncepce činnosti ČTK v letech 2017 až 2023. Veřejné slyšení kandidátů a následná volba budou pravděpodobně 26. dubna," dodala Hikelová.

Vedle koncepce v rozsahu minimálně deseti stran musí kandidáti doložit dosavadní řídící zkušenosti a prokázat osobnostní a manažerské předpoklady k řízení významné instituce v oblasti veřejné služby. Uchazeč musí být bezúhonný vysokoškolák s aktivní znalostí angličtiny a součástí přihlášky je lustrační osvědčení. Kompletní podmínky pro účast ve výběru rada zveřejní na webu agentury.

Na základě předložených materiálů uchazečů nejprve radní hlasováním vyberou pět finalistů, kteří pak vystoupí na veřejném slyšení. Na základě hodnocení těchto vystoupení a kvality projektů pak radní vyberou generálního ředitele. Ten musí v tajné volbě získat nejméně čtyři hlasy ze sedmi.

Veřejnoprávní ČTK vede od roku 2011 Jiří Majstr. Mandát mu končí letos 10. června. Majstr, který je zároveň od loňska šéfredaktorem ČTK, již před časem v dopise zaměstnancům naznačil, že se hodlá do výběrového řízení přihlásit.

ČTK je majetkově i hospodářsky oddělena od státu. Hlavním zdrojem financování provozu agentury jsou výnosy z prodeje zpravodajství jejím klientům, od státu nepobírá žádné dotace. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je sedmičlenná Rada ČTK. Její členové jsou voleni Poslaneckou sněmovnou.

Česká tisková kancelář poskytuje zpravodajství většině českých médií, řadě podniků, státních institucí, zastupitelských úřadů i dalším odběratelům. Zpravodajský servis ČTK odebírají i některá média na Slovensku. ČTK je dnes multimediální agenturou, která poskytuje denně zhruba 600 textových informací, stovky fotografií, audionahrávky, videozpravodajství i informační grafiku. Informace získává od vlastních zpravodajů, od řady zahraničních tiskových agentur i z dalších zdrojů.