Praha - Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ projedná ve čtvrtek návrh na snížení počtu členů představenstva firmy ze sedmi na šest. ČTK to dnes řekl předseda rady Václav Pačes. Návrh předkládá samo představenstvo, uvedl. ČEZ v úterý potvrdil, že od března sloučí divizi vnějších vztahů a regulace s divizí nové energetiky do jedné s názvem nová energetika a distribuce.

Nově zřízenou divizi povede Tomáš Pleskač, který dosud v ČEZ řídil divizi nové energetiky. Zda se navrhované snížení počtu členů představenstva týká případného zrušení pozice Ivo Hlaváče, který dosud vedl divizi vnějších vztahů a regulace firmy, Pačes nepotvrdil.

"Nemůžu to potvrdit, protože to bude předmětem zítřejšího (čtvrtečního) jednání," řekl. Dodal, že je možné, že do budoucna dojde ve vedení firmy k dalším personálním změnám, ve čtvrtek ale jednání o nich podle něj na pořadu není. Server Euro.cz v úterý uvedl, že odchod Hlaváče z vedení firmy je jistý, kromě něj by navíc mělo být zrušeno místo v představenstvu firmy ještě jednomu člověku. V zákulisí se nejvíce spekuluje o jménu obchodního ředitele Pavla Cyraniho, dodal server.

Členy představenstva ČEZ jsou dále předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, místopředseda Martin Novák a členové Ladislav Štěpánek, Michaela Chaloupková a Pleskač.

Hlaváč je členem představenstva společnosti od roku 2013. Dříve působil mimo jiné jako náměstek na několika ministerstvech, a to pro místní rozvoj, zemědělství a životního prostředí. V roce 2010 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za ODS.

Pačes uvedl, že kromě zmíněného návrhu se bude dozorčí rada zabývat také jeho opětovnou kooptací do funkce předsedy rady. Potvrzení Pačese ve funkci pak musí ještě potvrdit valná hromada firmy, která se pravidelně koná v červnu. Pačes vede radu od června 2014.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží 70 procent akcií firmy právě přes ministerstvo financí. Dozorčí rada firmy má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že na základě koaličních dohod nominoval do dozorčí rady ČEZ za stát čtyři zástupce jeho resort, tři zástupce nominovala ČSSD a jednoho KDU-ČSL.

Babiš v lednu uvedl, že zástupci ministerstva financí hlasovali na konci minulého roku proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení firmy. Dozorčí rada před Vánocemi potvrdila ve funkci předsedy představenstva Beneše na další čtyři roky. "V důležitých a konfliktních otázkách dochází často k tomu, že zástupci ministerstva financí nemají v dozorčí radě potřebnou většinu, a jsou jednoduše přehlasováni," uvedl ministr už loni v září.

ČEZ je největší česká energetická firma. Za tři čtvrtletí loňského roku společnosti meziročně klesl čistý zisk i tržby. Čistý zisk klesl o 11 procent na 14,7 miliardy korun, tržby o pět procent na 145,1 miliardy korun.