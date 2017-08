Štětí (Litoměřicko) - V Račicích na Litoměřicku vrcholí přípravy na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Řada týmů už v Labe aréně trénuje, řekl ČTK její ředitel Michal Kurfirst. Pořadatelům bude pomáhat 120 dobrovolníků. Šampionát začne ve středu závody handicapovaných sportovců, od čtvrtka do neděle budou závodit zdraví kanoisté.

Poslední úpravy pokojů, dovážka oficiálních programů, přidělání bannerů. Většinu zázemí už mají pořadatelé šampionátu připravenou, teď už dolaďují jen detaily. "Dneškem se oficiálně spustila akreditace a zrovna dnes přijede největší množství závodníků. Dnes a zítra se areál zaplní a mistrovství světa, které sice oficiálně začíná ve středu, vlastně začalo už dnes," řekl ČTK Kurfirst. Samotná příprava trvala zhruba rok.

Česká reprezentace našla zázemí v Labe aréně, výprava tam i bydlí. Většina z dalších zhruba 1200 sportovců do Račic dojíždí. "Vozíme je do Ústí nad Labem, do Litoměřic, do Lovosic, ale také až do Prahy. Denně jezdí okružní autobus, který k hotelům zajíždí a co půl hodiny přiváží závodníky sem," doplnil Kurfirst.

V plném provozu už je jídelna a výdejna jídel. Jen obědů vydá během šampionátu asi 10.000, vše od českých kuchařů. "Spotřebujeme 3,5 tuny masa, k tomu asi dvě tuny zeleniny, 1,5 tuny ovoce, k tomu brambory a další věci. Zajímavostí je, že za den sníme asi 3500 rohlíků, včera k večeři se dělalo 600 lívanců pro sportovce. A denně se sní asi 500 vajíček," uvedl Kurfirst. Většina jídel se připravuje v Praze a do Račic se dováží.

Vedle pořadatelů bude v areálu působit také 120 dobrovolníků. "Budou pracovat po celém areálu, zejména budou podporovat závodníky v depu, budou pro ně připravovat podmínky. Pracují i na koordinaci pro diváky, parkoviště, tribuny, zázemí, starají se o chod šampionátu," řekl jejich koordinátor Jan Plachý. Většinou jde o studenty, třeba budoucí sportovní manažery, ale i sportovce.

Kromě zdravých sportovců budou v Račicích závodit i handicapovaní. "Všude se musely udělat i bezbariérové přístupy, hlavně nájezdy k vodě, což není úplně jednoduché. Museli jsme sehnat speciální auta, která je dokážou odvézt. Museli jsme sehnat ubytování, protože nikde není 100 lůžek, která jsou bezbariérová. Naštěstí už máme z jednoho Světového poháru parazávodů zkušenost, takže se to podařilo vymyslet," dodal Kurfirst.

Mistrovství světa, které se v České republice bude konat po 59 letech, se uskuteční od 23. do 27. srpna. Na startu bude 33 českých reprezentantů. Největšími domácími medailovými nadějemi jsou kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa.