Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve druhém utkání ve skupině o umístění na 11. až 14. místě Zlín 6:4. Energie o své výhře rozhodla v přesilových hrách, ve kterých vstřelili domácí čtyři branky. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl s dvěma góly a stejným počtem asistencí útočník Tomáš Rachůnek.

Hosté se na západě Čech představili bez řady opor, šanci dostali opět hosté z první ligy. Domácí byli v úvodu aktivnější, do vedení se však dostal Zlín. V 11. minutě otevřel skóre Ostřížek.

Energie mohla srovnat ještě ve stejné minutě, ale tutovku Mikulíka pravým betonem zlikvidoval Štůrala, který dnes dostal přednost před Kašíkem. Karlovarským hráčům se podařilo vyrovnat v 16. minutě při vyloučení Zadražila, když přihrávku Rachůnka zpoza branky zužitkoval Tomeček.

Ve 23. minutě nabídnutou přesilovku pět na tři v trvání 50 vteřin ještě Energie nevyužila, ale následnou klasickou početní výhodu již ano. Domácí posunul do vedení Sičák. Převaha Západočechů ve druhém dějství vyústila ve 28. minutě ve třetí branku, kdy po nahození Rohana neudržel Štůrala puk a Gríger jej pohotově dorazil.

I přes aktivitu domácích se po druhé dvacetiminutovce však šlo do kabin za nerozhodného stavu, když Zlín využil z minima šancí maximum. Ve 32. minutě využil po nahrávce Ondráčka zcela osamocený Horák přesilovou hru a o šest minut později po chybě Rohana na útočné modré proměnil samostatný nájezd Kubiš.

Přestřelka pokračovala i v závěrečné třetině, na branku Rachůnka ve 42. minutě ještě dokázal Zlín o pět minut později odpovědět zásluhou Kubiše, ale poté se již prosazovali domácí. Ve 49. minutě využil přesilovku pět na tři Skuhravý a poslední slovo měl aktivní Rachůnek.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Představovali jsme si trošku lepší nástup do zápasu, protože jsme věděli, že Zlín bude unaven po dlouhé cestě a věděli jsme, že zkouší i pár nových hráčů. Nicméně jsme dali šest gólů, proměnili jsme čtyři přesilovky. Z pohledu defenzivy to z naší strany nebylo úplně perfektní, bylo tam spoustu chyb. To si musíme rozebrat. Nicméně pro diváky to byl atraktivní zápas, účel to splnilo. Tři body jsme získali, takže můžeme být spokojeni."

Martin Hamrlík (Zlín): "Gratuluji Varům k dnešnímu vítězství. My jsme spokojení i přes prohru, protože hráči k tomu přistoupili dobře. Měli jsme tady hodně nových kluků, dva úplně nové, které jsme třeba ještě vůbec neviděli. Takže spokojenost s předvedeným výkonem tady je. Dnešního zápasu jsme se báli, víme, že Vary jsou silné a doma nastoupily v plné sestavě. Měli jsme strach, abychom nechytli nějaký debakl, ale zápas byl dlouho nerozhodný. Rozhodly perfektní přesilovky domácích."

HC Energie Karlovy Vary - PSG Zlín 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 16. V. Tomeček (T. Rachůnek, Mikulík), 24. Sičák (Gríger, Skuhravý), 28. Gríger (M. Rohan, T. Rachůnek), 42. T. Rachůnek (Flek, Mikulík), 49. Skuhravý, 57. T. Rachůnek (Benák) - 11. Ostřížek (J. Ondráček, Honejsek), 32. O. Horák (J. Ondráček, Ostřížek), 38. Kubiš, 47. Kubiš (O. Horák). Rozhodčí: Souček, Pražák - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 3:9. Využití: 4:2. Diváci: 2215.

Karlovy Vary: Závorka - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Benák, od 21. navíc Weinhold - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Kindl, O. Beránek, od 21. navíc Davídek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Zlín: Štůrala - V. Zadražil, Kotvan, Matějíček, Chmelíř, Žižka, Ferenc, O. Horák - Kovařík, Popelka, Kubiš - J. Ondráček, Honejsek, Ostřížek - Okál, Kratochvíl, Říčka - Goiš. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.¨

Tabulka:

1. Zlín 54 18 8 4 24 136:164 74 2. Olomouc 54 18 7 5 24 128:135 73 3. Karlovy Vary 54 14 1 11 28 119:166 55 4. Pardubice 54 9 6 5 34 133:189 44