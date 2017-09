New York - Díky Samu Querreymu mají Američané na domácím US Open prvního čtvrtfinalistu mužské dvouhry od roku 2011. Devětadvacetiletý tenista podal v nedělním utkání čtvrtého kola proti Němci Mischovi Zverevovi téměř dokonalý výkon a mezi nejlepších osm prolétl po výhře 6:2, 6:2 a 6:1.

Querrey zaznamenal 55 vítězných úderů, nastřílel 18 es a připsal si jen osm nevynucených chyb. V dosud nejkratším dokončeném mužském zápase na turnaji proměnil mečbol po pouhých 77 minutách.

"Myslím, že jsem hrál opravdu dobře. Lépe to snad ani nešlo," uvedl sedmnáctý nasazený Querrey po svém prvním utkání pod světly na dvorci Artura Ashe. "Cítil jsem se v pohodě od začátku. Už při rozehrávce jsem trefoval míče pěkně čistě, takže mi bylo už před první výměnou jasné, že budu hrát dobře," řekl.

Postupem do čtvrtfinále napodobil téměř dvoumetrový Kaliforňan krajany Andyho Roddicka a Johna Isnera, kteří do této fáze turnaje prošli jako poslední Američané v roce 2011. Querrey je tak zbývající americkou nadějí na turnaji v mužské dvouhře. "Ale žádný přehnaný tlak necítím. Abych pravdu řekl, ani jsem na to v průběhu turnaje nebo tohoto zápasu nemyslel," řekl.

Své první grandslamové semifinále si Querrey zahrál letos ve Wimbledonu, a pokud v příštím utkání porazí Jihoafričana Kevina Andersona, přidá ve Flushing Meadows hned další. Posledním americkým semifinalistou na US Open byl v roce 2006 Roddick, jenž došel do finále. Tři roky předtím získal v New Yorku jako poslední Američan grandslamový titul.