Praha - Data v cloudu, tedy vzdáleném úložišti dat, má v Česku 30 procent firem. Zbylých 70 procent stále spoléhá na vlastní servery, 13 procent firem ale plánuje do cloudu přejít. Ukázal to průzkum, který uskutečnila poradenská společnost PwC mezi šéfy významných společností působících na českém trhu.

Hlavním argumentem, proč by firma měla umístit část svých dat do cloudu, je podle respondentů možnost získat větší stabilitu, výkon či kapacitu, než by jí dovolilo umístění na vlastních serverech. Zároveň věří, že v cloudu mají svá data ve větším bezpečí než u sebe. Otázka nákladů není hlavním argumentem.

"Většinou uváděné důvody, jako jsou vyšší výkon či nižší míra rizika při uložení dat v cloudu, při dnes nabízených řešeních skutečně hovoří pro cloud. Naopak cena podle našeho názoru není vždy automaticky ve prospěch cloudu. Důvodem bývá například složitost datových integrací. Podle většiny oslovených však nepředstavuje podstatnou překážku," uvedl partner PwC ČR Petr Ložek.

Více než třetina (37 procent) dotázaných šéfů firem věří, že zná nejlépe svá rizika, a dokáže si je tedy ohlídat lépe než externí poskytovatel. Stejně tak příznivci uchovávání dat vlastními silami jsou přesvědčeni, že právě jejich domácí řešení jim poskytuje větší stabilitu, výkon či kapacitu než cloud.

"České firmy jsou velmi opatrné, pokud mají svá data umístit do cloudu. Možná až naivně věří, že vlastní zabezpečení budou mít silnější a dokážou držet krok s případnými útočníky lépe než profesionál, který se specializuje výhradně na ukládání dat," dodal Ložek.

Podle loňského průzkumu společnosti Altron, která se zabývá dodávkami datových center, v Česku každoročně přibude čtyři až šest datových center. Ta provozují hlavně rozsáhlé informační systémy a právě i cloudové služby.