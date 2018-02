Tel Aviv - Ruský prezident Vladimir Putin získal byt v izraelské metropoli Tel Avivu. Odkázala mu ho jeho bývalá učitelka němčiny Mina Judickaja, informoval v pondělí server listu The Jerusalem Post. Judickaja emigrovala do Izraele v roce 1973 a s Putinem se znovu setkala v roce 2005. Poté se spřátelili a on jí prý byt koupil.

Judickaja zemřela v prosinci a ve své závěti byt s "1,5 ložnicí" vrátila. V zastoupení Putina jej dostala ruská ambasáda, která pomohla hradit náklady pohřbu.

Judickaja učila mladého Putina na gymnáziu v tehdejším Leningradě, dnes už zase Petrohradě. Putin v letech 1985-1990 působil jako agent KGB ve východoněmeckých Drážďanech.

Judickaja se s Putinem sešla v roce 2005 na slavnostní večerní recepci v Jeruzalémě. Její žák tehdy navštívil Izrael již jako šéf Kremlu. Svou učitelku po recepci pozval soukromě na čaj. Vzápětí jí začal posílat dárky, včetně hodinek a své podepsané biografie.

Krátce na to dostala Judickaja od ruské vlády nabídku, aby si vybrala byt v Tel Avivu. Jejím přáním bylo, aby se nacházel poblíž autobusové zastávky, tržiště a zdravotnického zařízení. O několik měsíců později ji do jednoho takového přestěhovali. Byt prý prostřednictvím ruské ambasády zaplatil Putin.