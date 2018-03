Moskva - Dědeček Vladimira Putina pracoval jako kuchař pro Vladimira Iljiče Lenina i Josifa Stalina. V dokumentu, který se objevil na internetu, to řekl sám ruský prezident, který bude za týden ve volbách usilovat o znovuzvolení do čela státu. V dvouhodinovém filmu prozradil Putin i to, že mu německá kancléřka Angela Merkelová občas posílá německé pivo, a popsal i těžké rozhodnutí, jaké musel učinit před zimními olympijskými hrami v Soči.

"Byl Leninovým a později Stalinovým kuchařem na jedné z chat v moskevské oblasti," prozradil o otci svého otce ruský prezident v dokumentu s prostým názvem "Putin". Druhý z nejvyšších představitelů Sovětského svazu si jeho dědečka prý velmi cenil. Spiridon Putin vařil pro sovětské politiky až do doby krátce před smrtí v roce 1965, zaznělo rovněž v dokumentu, který se v jedné z částí věnoval Putinovu původu.

Ruský prezident popsal také událost z února 2014, kdy údajně krátce před zahajovacím ceremoniálem zimních olympijských her obdržel telefonát, že do Soči směřuje unesené letadlo s bombou na palubě. Nařídil prý civilní letadlo se 110 pasažéry na palubě sestřelit. Později Putin podle svých slov dostal zprávu, že šlo o falešný poplach - jeden z pasažérů byl opilý.

Na dotaz agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že prezidentovo líčení událostí z roku 2014, jak zaznělo v dokumentu, odpovídá skutečnosti.

V rozhovoru s šéfem svého volebního štábu Andrejem Kondrašovem ruský prezident prozradil také to, že občas od německé kancléřky Angely Merkelové dostává jako dárek německé pivo. V druhé polovině 80. let Putin pracoval jako agent sovětské tajné služby KGB v Německé demokratické republice. Právě za pobytu v Drážďanech se prý naučil pít německé pivo. "Angela mi čas od času pošle pár láhví radeberského piva," řekl ruský prezident.

Německu Putin věnoval i další část svého povídání v dokumentu. "Nejsem příznivcem toho, aby byly všechny generace Němců nuceny sypat si popel na hlavu a bičovat se kvůli hrozné minulosti, kterou jejich zem, celá Evropa a celý svět trpěly," řekl Kondrašovovi.

Kromě Putina v dokumentu vystupují i další vysoce postavení představitelé Ruska včetně premiéra Dmitrije Medveděva, ministra obrany Sergeje Šojgua či vládce autonomního Čečenska Ramzana Kadyrova. O svém příteli hovoří i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který nyní zasedá v dozorčí radě Gazpromu.

Prezidenta budou Rusové volit 18. března. Předvolební průzkumy slibují Putinovi hladké vítězství.