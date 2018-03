Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin podle očekávání opět vyhrál volby hlavy největší země světa, když mu v neděli už v prvním kole voleb dalo hlas 76,7 procenta zúčastněných voličů. Nový šestiletý mandát tak Putin obhájil v nejlepším výsledku od roku 1991, kdy byl úřad ruského prezidenta zřízen. Opozice i pozorovatelé mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) volby kritizovali s tím, že je provázely nesrovnalosti.

Podle OBSE, která do volebních místností v Rusku vyslala na 480 pozorovatelů, ruské úřady omezovaly před volbami základní svobody, jako svobodu shromažďování či slova. Řada aktivistů, kteří zpochybňovali legitimitu hlasování, byla podle OBSE zadržena. Ruská média podle OBSE před volbami poskytovala široký prostor Putinovi a nevytvořila rovné podmínky pro kandidáty.

Volební komise oznámila, že anulovala výsledky nedělních voleb v pěti okrscích, kde prošetřuje údajné neregulérnosti jako vhazování více lístků jednou osobou do urny. Komise nicméně uvedla, že neregistruje závažné stížnosti, které by ovlivnily celkový výsledek.

Putin dnes prohlásil, že v příštích šesti letech se země hodlá zaměřit na zvýšení životní úrovně obyvatel, nikoli na závody ve zbrojení. Dodal, že jeho vláda se vynasnaží urovnat všechny spory s partnery za pomoci politických a diplomatických prostředků, ale při respektování národních zájmů Ruska.

Ke znovuzvolení Putinovi zatím gratulovali například prezident Číny Si Ťin-pching, Běloruska Alexandr Lukašenko, Bolívie Evo Morales či Venezuely Nicolás Maduro. Německá kancléřka Angela Merkelová Putinovi popřála úspěchy v řešení budoucích úkolů a vyzvala k dialogu a podpoře vzájemných vztahů obou zemí. Český prezident Miloš Zeman v telegramu do Moskvy uvedl, že silná voličská podpora je odrazem důvěry, již ruští občané v Putinovo prezidentství vkládají. Zeman se těší, že bude moci Putina uvítat v Česku.

Kreml oznámil, že Putin dnes telefonicky hovořil s nejvyššími představiteli 11 států. Telefonát s britskou premiérkou Theresou Mayovou, která v minulých dnech obvinila Rusko z odpovědnosti za otravu agenta Sergeje Skripala, prý prezident "zatím neplánuje". Bílý dům oznámil, že do Moskvy telefonicky gratulovat nebude.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše zvolení Putina všichni čekali. "Myslím, že to není žádné překvapení. Ty vztahy s Ruskem teď po tom útoku ve Velké Británii se podstatně zhoršují. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," řekl novinářům Babiš. Budoucí kroky Moskvy očekává i předseda ČSSD Jan Hamáček. "Ruská vláda by mohla začít tím, že konstruktivně přistoupí k vyšetřování útoku na bývalého ruského agenta Skripala ve Velké Británii," řekl ČTK.

Kreml po interní analýze považuje výsledky nedělních prezidentských voleb za ideální, protože nedošlo k vážným porušením volebních pravidel, účast byla vysoká a podpora Vladimira Putina rovněž. Podle ruské agentury RBK režim ocenil vysokou volební účast. Velký bonusem je podle kremelských politologů kvalitativní změna "putinovské většiny" v Rusku. Na rozdíl od minulých let prý prezidenta podporují jak levicově orientovaní voliči, tak centristé a liberálové.