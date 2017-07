Chartúm/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin pozval do Moskvy súdánského prezidenta Umara Bašíra. Podle agentury Reuters to oznámilo súdánské ministerstvo zahraničí. Bašír má do Ruska přijet v srpnu. Západní státníci se jej straní, protože ho kvůli údajným válečným zločinům stíhá Mezinárodní trestní soud (ICC).

Putin Bašíra pozval k diskusi o dvoustranných, regionálních i globálních otázkách, sdělilo ministerstvo zahraničí v Chartúmu. V Rusku je prezident očekáván v druhé polovině srpna.

V květnu měl Bašír jet do Saúdské Arábie, kde se konal summit arabských států za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súdánský ministr zahraničí Ibráhím Ghandúr tehdy nevyloučil, že si Trump s Bašírem potřese rukou. Bašír ale nakonec do Rijádu nedorazil.

Bašír se k moci dostal v roce 1989 díky krvavému puči. ICC na něj v roce 2009 a 2010 vydal zatykač, neboť jej podezírá z genocidy a zločinů proti lidskosti během potlačení povstání v oblasti Dárfúru. Bašír všechna obvinění odmítá a dál cestuje do zahraničí, i když si místa svých pobytů vybírá.

Členy Mezinárodního trestního soudu je více než 120 států. Jeho pravomoc ale mimo jiné neuznávají Spojené státy, Rusko, Čína a Izrael. Česká republika se k ICC připojila v roce 2009.

ICC je první stálý nezávislý mezinárodní trestní tribunál. Sídlí v nizozemském Haagu a jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů na celém světě.