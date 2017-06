Washington/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin popřel, že by Moskva jakkoli zasahovala do kampaně před loňským prezidentskými volbami ve Spojených státech. Putin rovněž řekl, že za takovými informacemi mohou být hackeři, možná i američtí, kteří svalili vinu na Rusko. Podle ruského prezidenta zprávy o zasahování do voleb ve světě existují i v případě USA. Putin to uvedl v rozhovoru s americkou televizí NBC, který se vysílal v neděli.

"Ukažte kamkoliv na mapě světa a odevšad uslyšíte stížnosti, že tam Američané zasahují do vnitřních volebních procesů," řekl mimo jiné Putin v rozhovoru s novinářkou Megyn Kellyovou. Ta na tuto odpověď reagovala, že to vypadá, jako by Putin takto ospravedlňoval ruské zasahování do voleb.

"Opakuji, že jsme to nedělali, ani nemuseli dělat. Prezidenti přicházejí a odcházejí, i strany u moci se mění, ale hlavní politické směřování zůstává," prohlásil Putin. Dodal, že pro Rusko by to nemělo žádný smysl do voleb zasahovat.

Putin také uvedl, že neví nic o tom, že by zeť a poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner počátkem prosince žádal ruského velvyslance Sergeje Kisljaka o zřízení tajného komunikačního kanálu s Kremlem. "Pokud by bylo něco důležitého, řekl by to (Kisljak) ministrovi. A ministr by to řekl mně..ale žádné zprávy nebyly, nebylo ani o čem mluvit," uvedl Putin. "Vytvořili jste si senzaci z ničeho," dodal Putin.

Ruský prezident rovněž uvedl, že zkušení hackeři kdekoli na světě, včetně USA, mohli přesunout vinu za hackerské útoky na Rusko.