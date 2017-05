Moskva - Skoro každý druhý Rus by v prezidentských volbách volil Vladimira Putina, ale jen každý stý by hlasoval pro opozičního předáka Alexeje Navalného. Jedno procento hlasů by dostal i ministr obrany Sergej Šojgu. Tři procenta dotázaných se chystaly volit tradiční Putinovy soupeře, vůdce komunistů Gennadije Zjuganova a předáka nacionalistů Vladimira Žirinovského. Vyplývá to z průzkumu nezávislého střediska Levada, o kterém dnes informoval list Kommersant.

Rusové nevidí v žádném z dosavadních ruských politiků skutečného soupeře Vladimira Putina, kterého jsou připraveni znovu zvolit šéfem státu. Skoro polovička si však není jista, zda k volbám vůbec půjde, poznamenal deník.

Jen 22 procent dotázaných si přálo, aby Putina vystřídal v čele Ruska někdo jiný, 64 procent by chtělo ponechat v Kremlu dosavadního prezidenta. "Jinak to nejspíše nedopadne," připustil politolog Boris Makarenko. Na scéně podle něj chybí politik, kterého by voliči mohli pokládat za alternativu k Putinovi.

Ještě ale 42 procent Rusů není rozhodnuto, zda k volbám vůbec půjde.

To v dubnu 2015 byla nerozhodnuta jen čtvrtina voličů - a 62 procent Rusů bylo odhodláno volit Putina, připomněl deník.

"To byl účinek konsensu po anexi Krymu, který už vyprchává," řekl tajemník opozičních komunistů Sergej Obuchov. Podle něj je ruská politika stabilní jen zdánlivě a dá se čekat její radikalizace, jak svědčí i nedávný útok oslepující barvou na Navalného. "Situace se prudce mění, a tak nadcházející rok musíme využít, abychom před volbami společnosti nabídli reálnou alternativu k stávajícímu režimu," prohlásil místopředseda malé liberální strany Jabloko Nikolaj Rybakov.

Prezidenta budou Rusové volit v březnu 2018. Putin se dosud oficiálně nevyjádřil, zda se bude ucházet o znovuzvolení, v médiích se však už píše o záměru Kremlu dosáhnout Putinova znovuzvolení 70 procenty hlasů při účasti 70 procent voličů. Navalnyj sice ohlásil záměr svést duel s Putinem, hrozí mu však, že jej do klání nepustí kvůli zatím nepravomocnému odsouzení.