Moskva - Dohoda o snížení těžby ropy, kterou uzavřeli členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) s několika dalšími producenty by mohla být prodloužena nejméně do konce roku 2018. Na energetickém fóru v Moskvě to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Dohoda, jejímž cílem je dosáhnout vyšších cen suroviny, zatím platí do konce března příštího roku.

"Všichni mají zájem na stabilním trhu. Věřím, že to, na čem jsme se s organizací OPEC dohodli, je přínosné pro celou globální ekonomiku," řekl Putin na setkání, kterého se účastnilo i několik ministrů energetiky ze států OPEC.

"Pokud povedeme rozhovory o možném prodloužení dohody, mělo by to být alespoň do konce roku 2018," dodal ruský prezident, jehož citovala agentura Reuters.

Ostatní signatáři dohody, která stanovuje omezení těžby na 1,8 milionu barelů denně a která již byla jednou prodloužena, přitom dosud hovořili o dalším prodloužení pouze v řádu měsíců.

Severomořská ropa Brent se díky rostoucí poptávce v minulém týdnu prodávala za téměř 60 dolarů za barel, což je nejvyšší cena za více než dva roky.