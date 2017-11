Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se v pondělí v černomořském letovisku Soči setkal se svým syrským protějškem Bašárem Asadem. Prezidenti se shodli, že vojenská operace v Sýrii se chýlí ke konci, a zdůraznili nutnost zahájení politických jednání o budoucnosti této blízkovýchodní země. O Sýrii hodlá dnes podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ruský prezident telefonicky hovořit se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Informaci o zdaru bojů v Sýrii potvrdil Putin i při dnešním setkání s českým prezidentem Milošem Zemanem.

Asadovi Putin poblahopřál k úspěchům v boji proti terorismu. K jeho úplné porážce má podle něj Sýrie blízko. Po skončení bojů je však důležité zajistit mírové uspořádání země, řekl podle Kremlu ruský prezident Asadovi. Putin také vyzdvihl přínos jednání v kazašské metropoli Astaně, která podle něj "zahájila hluboký dialog se syrskou opozicí".

"Myslím, že terorismus je všeobecný problém a k jeho úplné porážce je třeba ještě mnoho udělat. Pokud ale jde o naši spolupráci v boji proti terorismu v Sýrii, vojenská operace se blíží ke svému závěru," řekl Putin na setkání s Asadem.

O Sýrii se hovořilo i na úvod Zemanova setkání s Putinem. "V Sýrii jste zvítězili. On (Asad) má pod kontrolou skoro celé syrské území vyjma malých oblastí. Nakonec, je to demokraticky zvolený prezident," řekl Zeman podle ruské agentury TASS. Putin na to odpověděl: "Máte pravdu. Je pravda, že přes 98 procent syrského území mají pod kontrolou syrské jednotky. V Sýrii jsou stále ohniska odboje, ale díky útokům našeho letectva a syrských spojenců se zmenšují," odvětil podle TASS Putin.

Slova o konci bojů potvrdil náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov. Řekl, že "aktivní fáze vojenské operace v Sýrii končí". "I když mnoho problémů zůstává, tato etapa dospěla ke svému logickému konci," dodal.

Asad podle Kremlu Rusku poděkoval za vojenskou i politickou pomoc a požádal, aby Moskva Sýrii podpořila v úsilí zamezit cizím mocnostem v zasahování do vnitřních záležitostí jeho země. Damašek má podle syrského prezidenta "po porážce teroristů" zájem o zahájení politického dialogu. Asad také prohlásil, že "civilisté, kteří byli nuceni odejít, se nyní mohou vracet domů".

Ruské sdělovací prostředky označují Asadovu asi čtyřhodinovou návštěvu Ruska jako pracovní. Konala se v pondělí večer, ale média o ní začala informovat až dnes. Putin syrského prezidenta představil vedení ruského ministerstva obrany a generálnímu štábu armády, které je rovněž v Soči a jedná o vojenských záležitostech.

V ruských sdělovacích prostředcích se dnes objevily zprávy o možnosti snížení ruské vojenské přítomnosti v Sýrii, jestliže bude protiteroristický boj skončen, jak naznačil Putin. Místopředseda branného výboru horní komory ruského parlamentu Franc Klincevič řekl, že bude stažena část pozemního personálu i leteckých sil. "Řekl, že část ruských vojsk v Sýrii zůstane a že "to měl prezident Asad na mysli, když (s Putinem) hovořil o zárukách nevměšování a o zajištění stability své země". Podle Klinceviče budou boje v Sýrii vyřešeny do konce roku a intenzivní vojenská kampaň tam skončí.

Klincevič také řekl, že Asad má velkou šanci zůstat u moci v rámci politických jednání. "Asad nedávno nabyl značnou autoritu mezi různými politickými silami v Sýrii, projevil schopnosti i kapacitu řešit složité problémy," prohlásil ruský činitel.

Penzionovaný generál Jevgenij Bužinskij prohlásil, že ruská armáda se začne po skončení boje proti teroristům ze Sýrie stahovat, ale jako minimum si na tamní základně Hmímím ponechá jednu letku, to znamená 12 letadel. V Latákíji pak bude bude centrum technického zázemí pro ruské lodě, jak bylo předtím. Rusko má v syrském Tartúsu svou námořní základnu.

Putin plánuje o Sýrii hovořit ve středu mimo jiné s prezidenty Turecka a Íránu. "Hlavní otázkou je politický proces, který bude zahájen po porážce terorismu, očekáváme, že to pomůže najít dlouhodobé řešení syrské krize," řekl Putin.

Mluvčí Kremlu Peskov potvrdil, že Putin dnes bude telefonicky hovořit o Sýrii také s Trumpem a rovněž se saúdskoarabským králem Salmánem. Zvláštní ruský vyslanec se údajně zúčastní i setkání syrské opozice ve středu a ve čtvrtek v Rijádu.