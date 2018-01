Moskva - Komunismus a křesťanství vycházejí ze stejných principů, víra vždy ruský národ doprovázela a šířila se v okamžicích, kdy bylo zemi zvlášť těžko. V dokumentárním filmu, jehož výňatky dnes vysílala ruská státní televize Rossija 1, to řekl prezident Vladimir Putin.

"Lenina uložili do mauzolea - jak se to odlišuje od ostatků pravoslavných svatých?" tázal se ruský prezident. Sovětský režim si podle něj "nic nového nevymyslel, prostě tomu, co lidstvo dávno vědělo, přizpůsobil svou ideologii," konstatoval.

Komunistická ideologie je podobná křesťanství, protože pojmy svobody, bratrství, rovnosti a spravedlnosti jsou obsaženy v písmu svatém, citovala ruského vůdce agentura Interfax. "A zásady budovatelů komunismu? Je to primitivní výtah z Bible, nic nového si nevymysleli," řekl Putin.

Podle některých ruských politologů jeho výroky souvisejí s březnovými prezidentskými volbami. Putin je v nich sice vysokým favoritem, Kreml má ale obavy, aby výsledek neznehodnotila nízká voličská účast. Hlava státu se proto snaží vyvolat pozornost komunistických voličů. "Chce dostat víc voličů k urnám," zhodnotil výroky kremelského šéfa člen vedení ruské komunistické strany Valerij Raškin.

Komunisté do prezidentských voleb vyslali jako vždy svého vlastního kandidáta. Na rozdíl od minulých let jím není šéf strany Gennadij Zjuganov, ale předseda Leninova sovchozu u Moskvy Pavel Grudinin. Jeho šance ale přibrzdilo odhalení, že je vlastníkem milionových kont v Rakousku.