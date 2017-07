Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin je obyčejný člověk, který žije normální život. Sám sebe tak charakterizoval v televizní debatě s mladými Rusy, i když připustil, že má poněkud jiné povolání než ostatní. Prozradil, že rád čte historické romány a poslouchá klasickou hudbu, hlavně Wolfganga Amadea Mozarta. A vyznává život, lásku a svobodu.

"Víte, považuji se za obyčejného člověka," prohlásil dnes Putin v diskusi s mladými Rusy ve věku deset až 17 let, vysílané přímým přenosem televize NTV.

"Jistě, je třeba říct, že nedělám práci jako ostatní, ale žiju normální obyčejný život," dodal šéf Kremlu při setkání se zvlášť nadanými dětmi v Soči.

Putin řekl, že pečlivě dbá na to, aby mu jeho každodenní agenda umožnila najít si chvilku na poslech hudby, provozování sportu a udržování kontaktu s přáteli.

"Takto jsem žil už předtím, než jsem se stal prezidentem. A málo z toho se teď změnilo, až na určitá specifika spojená s výkonem prezidentského úřadu," tvrdí Putin.

"Rád čtu, zejména historické romány..., stále s potěšením poslouchám klasickou hudbu - Bacha, Beethovena, Mozarta. Ale asi nejvíc Mozarta," poodhalil svůj hudební vkus muž, který si nedávno v Pekingu čekání na jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem zkrátil hrou na piano.

Jeden z nejmocnějších lidí světa dokázal vyjmenovat i tři nejdůležitější hodnoty, které vyznává. "Život jako takový, láska a svoboda."

Putin, oblečený neformálně v lehce rozhalené košili bez kravaty, však konstatoval, že jeho pracovní den končí tak pozdě, že nemyslí na nic jiného, než "jít co nejrychleji do postele", a ne aby se díval třeba na instagram. "Jestliže zaměstnanci mé administrativy používají internet velmi aktivně..., já osobně ho nepoužívám téměř vůbec," zdůraznil Putin.

Vladimir Putin, který v Kremlu strávil už 13 let, prohlásil, že se ještě nerozhodl, zda bude znovu kandidovat na prezidenta. Volby hlavy ruského státu by se přitom měly uskutečnit v březnu příštího roku a málokdo pochybuje o tom, že Putin bude usilovat o další mandát - a že ho také získá. "Do začátku předvolební kampaně zbývá ještě nějaký čas, uvidíme," dodal ruský prezident.