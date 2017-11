Soči;Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes při schůzce se svým českým protějškem Milošem Zemanem daroval České republice vzácný tisk. "Jde o jediné kompletní Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Ve Strahovském klášteře je druhý exemplář, tomu ale chybí šest stran," napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru s tím, že jde o mimořádný dar.

Obnovené zřízení zemské je název pro zemské ústavy Čech a následně Moravy, vydané Habsburky v němčině po potlačení stavovského povstání a nastolující absolutismus na místo dřívějšího stavovského zřízení.

Zda prezident dostal tisk či opsanou verzi originálu, není zřejmé. "Tištěná verze napřed měla podobu německou, přibližně z května 1627. Český překlad nevyšel celý, protože touto ústavou byla češtině určena podřadná role, paralelní vydání české bylo tedy nepotřebné," řekl ČTK historik Petr Voit. Tištěná verze podle něj tehdy mohla vyjít možná v tisícovém nákladu, byla však pro případné zájemce stále drahá.

"Bylo zvykem od minulosti, že se po práci večer sedlo a kniha se opisovala, zároveň tím opisováním se text dostával do paměti. To trvalo ještě 200 let, tento způsob," popsal někdejší způsob předávání textu. "Jestli se do dnešního dne zachovalo zhruba 40 exemplářů tištěné, české nedokončené verze, tak stejné množství, možná i víc, je možné předpokládat i u opisů," uvedl. Přesné množství by bylo možné zjistit jedině rešerší ve veřejných sbírkách. Sám odhaduje, že v Národním archivu či v pražském městském archivu může být po deseti exemplářích. Opisů podle něj může být ještě více, než zachovaných tisků.

Prezident Miloš Zeman se dnes v černomořském letovisku Soči setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Schůzka zahajuje oficiální program pětidenní Zemanovy státní návštěvy v Rusku. Zeman v září označil umístění schůzky do Soči za "svým způsobem vyznamenání".