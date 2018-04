Moskva - Prezidenti Ruska a Francie Vladimir Putin a Emmanuel Macron se v dnešním telefonickém rozhovoru vyslovili pro zachování a "bezpodmínečné plnění" dohody o íránském jaderném programu. Oznámil to Kreml. Dohodu velmocí s Íránem kritizuje americký prezident Donald Trump, nicméně až dosud se ji nerozhodl vypovědět.

Telefonát se podle Kremlu uskutečnil z iniciativy francouzské strany a v souvislosti s Macronovou návštěvou ve Washingtonu, kde s Trumpem jednal i o dohodě s Íránem.

Dohodu s Íránem uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů. Trump by měl rozhodnout do dvou týdnů.

Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton v neděli řekl televizi Fox News, že americký prezident se ještě v této věci nerozhodl. Podle Boltona Trump promýšlí návrh, s nímž přijel minulý týden do Bílého domu prezident Macron. Francouzský prezident podle agentury AFP navrhl zachovat současnou dohodu jako jeden ze čtyř pilířů budoucího dokumentu. Další pilíře by se měly týkat období po roce 2025, kdy některá ustanovení dosavadní dohody vyprší, a také by se měly týkat balistických raket.